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加强打击IUU捕捞 抓紧落实欧委会建议

越南政府副总理陈红河刚主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第33次会议，旨在评估实施进度并提出紧急措施，以克服根据欧洲委员会建议解决IUU问题中仍存在的问题。

越南政府副总理陈红河主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第33次会议。图自越通社
越南政府副总理陈红河主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第33次会议。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理陈红河刚主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第33次会议，旨在评估实施进度并提出紧急措施，以克服根据欧洲委员会建议解决IUU问题中仍存在的问题。

在听取农业与环境部的报告后，陈红河指示农业与环境部向政府和政府总理负责落实打击IUU捕捞各项任务的成果；抓紧制定落实欧委会建议的计划。

同时，编制越南补充说明报告呈送欧委会，确保坦诚、务实。该报告需在4月6日前呈报总理和指导委员会，随后于2026年4月10日前送交欧委会。

农业与环境部负责完善并呈报政府关于渔业领域行政违法行为处罚议定草案，方向是补充完整违法行为，提高处罚额度，确保威慑力。

陈红河要求农业与环境部主动依据职权颁布关于管控进口原料追溯的指导性文件，以立即填补管理中的“漏洞”。管控系统需覆盖从捕捞、收购、加工到出口的全链条；明确企业责任。完成时限为2026年4月5日前。

农业与环境部审查、完善渔船船队管理机制，研究扩大航行监控设备安装对象至12米至15米以下渔船；严格规定航行监控设备的安装、管理和使用；于2026年4月内向政府总理和指导委员会报告。

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职能力量检查渔船。图自越通社

此外，该部还必须审查、补充规定具备接收渔船条件的港口标准；完善对不具备作业条件渔船的管理机制；于2026年4月内完成。

对于地方，陈红河指示西宁省人民委员会主席抓紧核查与溯源相关案件，查明数据差异原因。同时，要求多乐省对违规处理不严的情况进行检查、明确责任。

农业与环境部副部长冯德进表示，欧委会IUU检查团于10日至19日在越南工作后，已就4组问题提出了一些初步评估和建议。

具体为，关于完善法律框架，欧委会建议对严重违规行为增加吊销许可证、没收渔船的处罚；将拆除、寄放航行监控设备行为列为严重违规。（完）

关于渔船活动管理和监督，欧委会建议所有已登记渔船必须按规定喷涂登记号、标识渔船。 关于捕捞水产品溯源，欧委会建议捕捞和进口水产品需从港口到企业直至出口环节进行严格管控。 在法律执行方面，欧委会建议加快处理违规渔船进度；优先对IUU捕捞行为进行行政处罚以确保威慑力。

越通社
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