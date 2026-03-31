越共中央总书记苏林：绝不让体制障碍成为发展的瓶颈

越通社河内——3月31日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，审议通过第一阶段检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对国会党委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。越共中央政治局委员、国会党委书记、国会主席陈青敏与会。



苏林在会议上发表指导性讲话时肯定，国会党委在将党的路线、主张转化为具体的行动计划、项目方面，彰显了积极主动、坚决果断的精神。立法活动继续朝着日益务实的方向革新。法律制定的思路也发生了明显转变，体现了国会在打破瓶颈、疏通发展资源方面的高度责任感，同时坚持保障了党全面的领导。国会党委已集中领导、指导并成功举办了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表的选举工作。



苏林明确指出，今后，国会党委需要继续领导、指导、贯彻并有效落实党的十四大决议，确定这是贯穿整个任期的核心工作，并保证决议在实践中落地见效。



苏林建议，必须将选举的成功转化为第十六届国会及各位国会代表在任期内的具体责任和行动。党的重大主张和政策必须转化为具体的立法计划和切实可行的决议，决不让党的主张制度化的进程迟缓，决不让体制机制障碍成为发展的瓶颈。



苏林要求，重点领导并精心准备第十六届国会第一次会议。这是一次具有特殊重要意义的会议，是开启并塑造国会整个任期全部活动的起步会议，同时也是将二中全会上通过的一些重要决策及时予以制度化的会议。

会议现场。图自越通社

苏林强调，必须始终重视做好党建工作，建设清正廉洁、坚强有力的国会党委，贯彻并有效落实二中全会刚刚通过的关于党建工作的具有基础性意义的决议和规定；加强内部政治保卫工作，预防和打击政治思想、道德、生活作风的蜕化以及“自我演变”、“自我转化”，不让任何对象利用政策谋取团体利益等。



关于第二轮检查监督计划，苏林明确指出，国会的立法质量和监督质量将直接决定两位数增长目标的落实效力，并提示两项紧迫任务，包括按路线图对越南法律体系进行总体核查，以及按路线图完成对政府根据立法授权程序已颁布的决议内容的编纂工作。



国会主席陈青敏在会议上发言时强调，确定国会党委的行动计划是新任期内国会所有活动的“指南针”。当前，首要任务是为国会常务委员会制定实施《第十六届国会任期立法方向》方案的计划提供咨询。同时，继续核查和完善法律，以将党的十四大文件核心内容以及近期颁布的中央政治局各项战略、支柱、专题决议制度化。（完）