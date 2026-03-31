通过党际关系促进越法合作

越通社巴黎——越通社驻巴黎记者报道，3月30日，越南驻法国大使郑德海在越南驻法大使馆会见了法国共产党（PCF）中央政治局委员泰兰·科斯昆（Taylan Coskun）。在亲切开放的气氛中，双方就巩固党际关系，进而为越法全面战略伙伴关系作出贡献的各项措施深入交换意见。



郑德海在会见中强调，法国共产党全国书记法比安·鲁塞尔（Fabien Roussel）在首轮投票中即连任成功以及法国共产党在各重点地区取得的胜利充分体现该党的威信、内生力量以及广大人民群众的坚定支持。



在谈及工作方向时，郑德海强调，本任期内的重点是有效落实两国提升为全面战略伙伴关系的联合声明。其中，优先促进国防安全、能源转型及交通基础设施建设等尖端领域。



值此机会，他建议法国共产党继续配合并支持越南搜集胡志明主席及越南各位前辈领导人在法国开展革命活动时期的历史资料和实物。



泰兰·科斯昆强调，法国共产党特别重视与越南共产党及越南人民的传统友好关系。他承诺将在其岗位上竭尽全力培育双方间的团结情谊日益深厚且务实发展。



他表示，法国共产党正在为将于2026年7月初举行的全国代表大会做积极准备，并制定开展两党代表团互访的计划。至于历史资料搜集工作，他建议双方尽早建立具体的交换机制，以科学且高效地开展此项工作。（完）

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