审议通过中央政治局、中央书记处对政府党委常委会的检查监督报告

越通社河内——3月31日下午，越共中央政治局、中央书记处第26号检查监督团在政府驻地举行会议，审议并通过中央政治局、中央书记处2026年对政府党委常委会的检查监督报告（草案）。



越南政府党委书记、政府总理范明政，中央政治局委员、中央书记处书记、中央政策与战略部部长、第26号检查监督团团长阮青毅出席会议。



会上，与会代表听取并讨论了关于政府党委常委会在落实中央政治局2026年1月23日颁布关于研究、学习、贯彻、宣传和开展落实越共十四大决议的第01-CT/TW号指示，中央政治局2025年5月16日颁布关于领导第十六届国会代表选举和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的第46-CT/TW号指示的检查监督结果报告（草案），旨在补充、完善与通过这些报告。



政府总理范明政在会上发表讲话时明确指出，在落实第01-CT/TW号指示和第46-CT/TW号指示过程中，政府党委、政府及政府总理已颁布了数百份文件，包括各项决议、行动计划、指示、通知，并指导开展了越共十四大决议的研究、学习、贯彻与宣传工作，并开展第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的组织工作，为选举成功举行作出贡献。



会议现场。图自越通社

他建议检查监督团继续与政府党委常委会紧密配合，补充内容、更新数据、完善报告，突出展示开展过程及最终落实结果。



在采纳检查监督团的建议后，范明政要求在评估第01-CT/TW号和第46-CT/TW号指示落实情况的同时，检查监督报告中需补充关于健全政府党委常委会、常务委员会及各辅助机构组织架构以及党员管理问题的建议。



阮青毅在会上发表总结讲话时要求第26号检查监督团综合并采纳各方意见，完善报告；要求检查监督团和政府党委常委会继续配合，为开展第二阶段检查程序做好准备，其内容包括实行两级地方政府后地方各机关和单位的组织与运作情况，确保实现2026-2030年阶段增长率达10%以上的任务与解决方案，领导与指导落实中央政治局关于推进科技、创新和国家数字化转型突破发展的第57-NQ/TW号决议和相关文件。（完）