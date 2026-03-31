越通社河内——2026年3月31日，越共中央委员、外交部党委常务副书记、外交部副部长阮孟强对老挝进行工作访问。



访问期间，阮孟强分别会见了老挝人民革命党中央政治局委员、中央书记处常务书记维莱·拉坎蓬（Vilay Lakhamphong），中央政治局委员、中央书记处书记、中央组织部部长西赛•乐迪蒙颂（Sisay Leudetmounsone），中央对外联络部部长本勒·潘达努冯（Bounleua Phandanouvong）和中央委员、副总理兼外交部长通沙万·丰威汉（Thongsavan Phomvihane）。



维莱·拉坎蓬在会见中表示，相信此访将为进一步巩固与加强两党、两国及两国人民间的合作关系作出积极贡献。维莱·拉坎蓬强调，老挝一向重视并将发展对越关系视为最高优先事项。双方一致同意继续有效落实高层协议及近期两党两国高层领导互访的成果；维持高层代表团互访与接触，加强党政机关间的协作，同时促进关键领域的合作，为进一步深化越老特殊紧密关系作出贡献。



西赛•乐迪蒙在会见阮孟强时表示，希望双方继续加强协作，加强各级代表团的互访，分享关于干部工作的经验，从而有助于提高人力资源质量，满足两国的发展要求。



在各场会见中，阮孟强对老挝近期取得的重要成就表示祝贺，并相信兄弟般老挝人民将继续胜利落实老挝人民革命党第十二次全国代表大会决议和老挝第十个经济社会发展五年计划。阮孟强强调，越南外交部党委及外交部将继续与老挝人民革命党中央对外联络部和老挝外交部紧密配合，核查高层协议和两国各部委间承诺的落实情况，其中重点落实各合作领域的“战略对接”内涵。



在会见本勒·潘达努冯时，双方一致同意继续紧密配合，为两党两国领导人就外交工作提供战略参谋意见；加强信息交换，分享国际及地区形势的研究与预测经验；有效落实已签署的合作协议。



阮孟强强调，在世界及地区形势快速且复杂演变的背景下，加强两党对外机关间的协作具有重要意义，有助于提高参谋工作效率，确保两国和两个民族的利益，同时巩固有利于发展事业的和平稳定环境。



通沙万·丰威汉表示，将继续与越南外交部紧密配合，有效落实两国间的各项合作协议，推动越老关系不断走深走实，为在新阶段持续加强和培育越老伟大友谊、特殊团结、全面合作及战略对接关系作出贡献。（完）

越通社