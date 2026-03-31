☕️越通社新闻下午茶（2026.3.31）

越共中央总书记苏林、国家主席梁强，政府总理范明政，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏，书记处常务书记陈锦秀出席会议。图自越通社

越通社河内——·3月31日下午，国家选举委员会在国会大厦以线上线下相结合的方式，举行了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作总结会议。越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。全文



·3月31日上午，越共中央总书记苏林在中央公安党委常委会会议上发表指导讲话时要求，在新形势下切实有效落实国家安全保护任务，强调必须坚持“在任何情况下都不能让国家在战略上陷入被动和措手不及”的原则。全文



·3月31日上午，越南政府党委书记、政府总理范明政主持仪式，公布政府总理关于任命越共中央委员会候补委员、越南科学技术翰林院副院长裴世维为河内国家大学校长的决定。全文



附图。图自越通社

·越南政府总理范明政3月30日签发了关于加强实施节电和发展屋顶太阳能发电的第10/CT-TTg号通知。 全文



·在越南友谊村国际委员会第十九次会议框架内，3月31日上午，国际委员会代表与各有关国家委员会代表在河内签署了合作备忘录，就2026-2027阶段提升橙剂/二恶英受害者护理、疗养及扶助效益等多项重要合作内容达成了一致。



·越南继续与泰国、菲律宾、印度尼西亚、马来西亚和新加坡保持着快速发展的势头。步入 2026 年，越南经济预计仍将保持高增长，继续稳居东南亚六国中最具活力的经济体之列。全文



·3月31日上午，由越南Informa Markets公司与有关促进机构及企业协会联合主办的第19届国际包装加工、处理与包装技术展览会（ProPak Vietnam 2026）、第3届越南国际饮料技术展览会（DrinkTech Vietnam 2026）以及第13届越南国际塑料橡胶技术、原辅材料及机械设备展览会（Plastics & Rubber Vietnam 2026）等三大展览会在胡志明市西贡会展中心（SECC）同时开幕。全文



·2026 年越南国际电梯展览会（Vietnam Elevator Expo）将于2026年4月8日至11日在位于河内东英的越南展览中心（VEC）举行。全文



客户在越南外贸股份商业银行（Vietcombank）办理业务。图自越通社

·越南国家银行近日发布通知，要求各信贷机构、外资银行分行及各地区国家银行分行同步实施各项措施，旨在稳定市场利率，助力控制通胀、稳定宏观经济并支持经济增长。全文



·据广宁省财政局报告，2026年第一季度，该省地方预算总收入预计达18.706万亿越盾，完成全年预算任务的25%，同比大幅增长34%。全文



·西宁省凭借规范化、前瞻性的工业区基础设施发展战略，正成为越南南部的投资新亮点。该省不仅是生产项目的承接地，更致力于构建“工业-物流-都市-服务”的一体化发展空间。在当前全球生产转移的趋势下，这一举措助力西宁省重塑其在南部经济价值链中的地位。



·3月31日上午，国家民防指导委员会向各省、直辖市人民委员会发布了第08/BCĐ-BNNMT号通知，要求各地主动采取措施，应对换季期间可能出现的雷雨、大风、雷电及冰雹等极端天气。全文



泰国总理阿努廷在泰国国会发表讲话。图自越通社

·泰国总理阿努廷·查恩维拉库尔（Anutin Charnvirakul）30日确认，已向王室提交了新内阁名单，目标是在4月中旬宋干节假期前能够向国会作施政纲领报告。 全文



·3月31日，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）与印度尼西亚总统普拉博沃·苏比安托（Prabowo Subianto）就加强经济与安全领域的具体合作，旨在巩固两国的战略伙伴关系这一内容达成共识。（完）