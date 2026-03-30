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胡志明市第十一届人民议会第一次会议开幕

3月30日上午，胡志明市第十一届人民议会（2026-2031年任期）举行第一次会议，旨在完善市新政府组织结构。越南国会主席陈青敏向大会送花篮祝贺。

胡志明市领导向第十一届（2026-2031年任期）市人民议会代表颁发了代表证。图自越通社
胡志明市领导向第十一届（2026-2031年任期）市人民议会代表颁发了代表证。图自越通社

越通社胡志明市——3月30日上午，胡志明市第十一届人民议会（2026-2031年任期）举行第一次会议，旨在完善市新政府组织结构。越南国会主席陈青敏向大会送花篮祝贺。

越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光，国会副主席阮德海以及在2026年3月15日全民族盛大节日中由选民信任选出的125名胡志明市人民议会代表出席会议。

胡志明市市委书记陈流光强调，步入新任期，面对快速且可持续发展的要求，市人民议会需集中力量执行若干具有基础性、贯穿性的核心任务。

陈流光强调，必须提升制度化水平，确保党的治国理政方针、国家法律政策以及国会各项决议得到及时、同步且具可行性的具体化落实。市人民议会需主动出台高质量的专项决议，构建透明、稳定且强有力的法律框架，以疏通各项资源，催生新的增长动力；同时，有效解决在规划、基建、土地、环境等领域长期存在的瓶颈问题，不断提高人民群众的生活质量。

在开幕会上，胡志明市选举委员会汇报了选举结果及市人民议会代表资格确认结果，并向第十一届（2026-2031年任期）市人民议会代表颁发了代表证。

本次会议还依法选举产生属于市人民议会职权范围内的各项职务，包括：市人民议会主席及副主席；市人民委员会主席、副主席及委员；成立市人民议会下属各委员会并选举各委员会主任；同时选举产生人民法院人民陪审员。（完）

越通社
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