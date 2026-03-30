同奈省将于4月4日前向政府提交中央直辖市成立提案



越通社同奈省——根据越南政府副总理范氏清茶的指示，同奈省须在2026年4月4日前完成中央直辖市成立提案的全部报批手续，确保在第十六届国会第一次会议上提交国会审议。



越南政府办公厅于3月26日发布通知，传达政府副总理范氏清茶的指示，要求同奈省人民委员会加快完成中央直辖市成立提案，最迟于3月31日完成提案编制工作。内务部须在4月4日前完成提案的评审、征求中央各部委意见等全部环节，并正式提交政府。



为确保按期完成，同奈省人民委员会主席已签发通知，要求各厅局、部门、单位和地方负责人集中人力、加班加点、明确分工，杜绝推诿、积压等现象，并对未按时完成任务或文件质量不达标的单位负责人进行问责。



此前，在3月23日至25日召开的越共十四届二中全会上，越共中央已原则同意设立同奈省中央直辖市。3月28日，同奈省人民议会召开2026-2031年任期第一次会议，通过确认同奈省达到一类城市标准的提案，并原则同意在现有自然面积和人口规模基础上设立中央直辖市。





同奈省位于越南南部，面积超过12737平方公里，人口近450万。2025年，全省地区生产总值约677.9万亿越盾，财政收入超102.9万亿越盾，人均地区生产总值达1.528亿越盾，贡献全国GDP的5%。





根据规划，同奈省中央直辖市成立后，将在现有10个乡的基础上设立10个坊。（完）