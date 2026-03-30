越南友谊村国际委员会第十九次会议召开：弘扬和平与人道精神

越通社河内——越南友谊村国际委员会第十九次会议于30日上午在河内举行，会议强调了友谊村作为人道精神与国际团结象征的重要意义，以及其“搁置过去、面向未来”的使命担当。
越南退伍军人协会副主席、范洪香上将在会议上表示，在当前世界局势复杂多变的背景下，友谊村持续有效开展各项人道活动，不断巩固其作为连接越南与国际社会和平桥梁的作用，地位与影响力日益提升。
会议评估指出，自2023年3月至2026年2月期间，友谊村全面完成了对老兵、原青年冲锋队队员以及橙剂/二恶英受害儿童的护理、疗养、教育与康复任务。期间共组织疗养1455人次，长期照护儿童超过100名，其中不少儿童已具备融入社会的能力。
在教育和职业培训方面，友谊村持续开设多项专项课程，帮助学生提升技能、逐步实现自立。学生年度进步率保持较高水平，部分学生得以继续深造或参与教学辅助工作，体现了教育、康复与社会融入相结合的实际成效。
对外交流与资源动员工作也取得积极成果。近年来，数千名国内外来访者到村参观交流，多项医疗、教育和社区支持合作项目顺利实施，使友谊村的人文价值进一步传播至国际社会。
越南友谊村国际委员会主席罗西·霍恩·米佐对越南政府及相关机构的支持表示感谢，并对工作人员的努力给予高度评价。她表示，团结与关爱构建了一个紧密相连的共同体，帮助老兵和弱势儿童克服困难、重拾信心。
未来，友谊村将继续提升护理、教育与康复质量，加强职业培训与社会融入支持，同时拓展国际合作，动员更多资源，进一步推进人道事业与可持续发展。（完）
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越南驻以色列大使馆建议在以越南人经常关注以色列后方司令部的指导，准备好前往最近避难所的方案，远离高危区域，如化工厂、工业区、机场、海港等关键基础设施。