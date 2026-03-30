越南友谊村国际委员会第十九次会议召开：弘扬和平与人道精神

越通社河内——越南友谊村国际委员会第十九次会议于30日上午在河内举行，会议强调了友谊村作为人道精神与国际团结象征的重要意义，以及其“搁置过去、面向未来”的使命担当。



越南退伍军人协会副主席、范洪香上将在会议上表示，在当前世界局势复杂多变的背景下，友谊村持续有效开展各项人道活动，不断巩固其作为连接越南与国际社会和平桥梁的作用，地位与影响力日益提升。



会议评估指出，自2023年3月至2026年2月期间，友谊村全面完成了对老兵、原青年冲锋队队员以及橙剂/二恶英受害儿童的护理、疗养、教育与康复任务。期间共组织疗养1455人次，长期照护儿童超过100名，其中不少儿童已具备融入社会的能力。



在教育和职业培训方面，友谊村持续开设多项专项课程，帮助学生提升技能、逐步实现自立。学生年度进步率保持较高水平，部分学生得以继续深造或参与教学辅助工作，体现了教育、康复与社会融入相结合的实际成效。



对外交流与资源动员工作也取得积极成果。近年来，数千名国内外来访者到村参观交流，多项医疗、教育和社区支持合作项目顺利实施，使友谊村的人文价值进一步传播至国际社会。



越南友谊村国际委员会主席罗西·霍恩·米佐对越南政府及相关机构的支持表示感谢，并对工作人员的努力给予高度评价。她表示，团结与关爱构建了一个紧密相连的共同体，帮助老兵和弱势儿童克服困难、重拾信心。



未来，友谊村将继续提升护理、教育与康复质量，加强职业培训与社会融入支持，同时拓展国际合作，动员更多资源，进一步推进人道事业与可持续发展。（完）







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