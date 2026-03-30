☕️越通社新闻下午茶（2026.3.30）

越共中央总书记苏林在中央军委会议上发表指导性讲话。图自越通社



越通社河内——·3月30日上午，越共中央军委在河内举行会议，审议并通报关于补充和完善中央军委落实越共人民军第十二次代表大会（2025~2030年任期）决议及越共第十四次全国代表大会决议的行动计划内容。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席会议并发表指导性讲话。全文



·3月30日下午，108中央军医院在河内举行胡志明勋章（第二次）授勋仪式暨建院75周年（1951年4月1日-2026年4月1日）纪念活动。越共中央总书记、中央军委书记苏林出席并发表指导讲话。全文



·3月30日，胡志明市第十一届人民议会（2026-2031年任期）召开第一次会议。越共中央政治局委员、胡志明市市委书记陈流光，国会副主席阮德海以及胡志明市125名新一届人民议会代表出席会议。全文



·越南友谊村国际委员会第十九次会议于30日上午在河内举行，会议强调了友谊村作为人道精神与国际团结象征的重要意义，以及其“搁置过去、面向未来”的使命担当。





·3月30日上午，河内市人民法院对农业与农村发展部（合并前）前副部长黄文胜及其他22名被告进行一审宣判。上述被告被最高人民检察院指控犯有“行贿罪”、“受贿罪”、“违反招标投标规定造成严重后果罪”以及“违反会计规定造成严重后果罪”。全文



·3月30日，汇丰银行（越南）宣布已完成为 GELEX 基础设施股份公司（GELEX Infrastructure）提供的一笔总额为2亿美元、期限为5年的银团贷款。在该交易中，汇丰银行担任牵头安排行。全文



·在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。全文



欧洲禽肉行业代表达里乌什·戈什琴斯基。图自Vnexpress



·作为资源匮乏的小岛国，新加坡始终致力于构建主动、智能且可持续的能源安全战略。在全球局势剧烈动荡，特别是中东冲突持续近一个月之久的背景下，这一战略的优势愈发凸显。越通社驻新加坡记者就新加坡能源战略及其对越南的可借鉴经验，采访了李光耀公共政策学院的武明姜教授。



·在欧洲个人护理领域门槛最高且历史最悠久的市场之一——法国的一家由越南人创立的初创企业正稳步树立自己的品牌印记。这家名为 Hexa 的企业不仅追求商业目标，还将保护与关爱女性及女童健康视为其发展的核心使命。全文



·《农业与环境》杂志30日在河内举行“数字化与绿色转型：新时代企业发展的动力”研讨会。



河内市提出绿色能源公交车转型路线图。图自越通社

·3月30日，据河内市建设局的消息，河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。全文



·据越南娱乐电子竞技协会（VIRESA）的消息，越南电子竞技队已准备就绪，将参加于2026年11月2日至29日在沙特阿拉伯利雅得举行的国家杯（Esports Nations Cup ）——一项采用国家队模式的全球电子竞技赛事。



·3月29日，2026年中国澳门特别行政区国际幻彩大巡游举行，来自50支本地队伍和10支国际队伍的约1600名专业及非专业艺术家参与。旅居澳门越南人协会组织代表团参加活动和展示传统服饰、艺术和文化，广受国际友人好评。这是澳门特区政府每年举办的大型文化推广活动。今年活动主题为“海上丝绸之路，文化相遇”。除澳门、香港及中国内地的表演队伍外，还有来自葡萄牙、荷兰、法国、土耳其、印度尼西亚和越南的代表队参加。



改良混搭杂技表演《陈仁宗》将多种艺术类型结合起来。图自越通社



·朝着深度和广度方向融入国际社会与科学技术的快速发展正直接影响着少数民族传统文化价值的保护与弘扬工作，要求建立统一且有效的法律基础，以提高民族文化领域中的工作效率。全文



·美国哥伦比亚广播公司电视台《60分钟》（60 Minutes）节目于越南时间3月30日上午7时（美国东部时间3月29日晚7时）播出了关于越南广治省韩松洞的专题片，产生了广泛的传播效应，确立广治省在全球旅游版图上的目的地地位。(完)

