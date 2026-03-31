☀️越通社早安咖啡（2026.3.31）

越通社河内——·3月30日下午，越共中央总书记苏林在河内主持仪式，向党和国家领导人、原领导人授予军功勋章和党龄徽章。全文
·3月30日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，通过第一轮检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对河内市委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。 全文
·在对柬埔寨进行工作访问期间，3月30日，越共中央委员、外交部副部长阮孟强拜会了柬埔寨人民党（CPP）副主席、常务委员会委员长赛冲（Say Chhum），柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、柬埔寨人民党中央外委会主席布拉索昆（Prak Sokhonn），并与柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉（Suos Yara）和柬埔寨外交与国际合作部国务秘书昂拉查纳（Ung Rachana）举行工作会谈。全文
·越南驻以色列大使馆30日下午发布通报称，近日来，以色列安全形势持续错综复杂，连续发生多起大范围火箭弹警报。值得注意的是，针对内奥特霍瓦夫化工园和海法巴赞炼油厂的袭击，存在有害物质泄漏风险，影响环境和居民安全。其他一些地区也发生局部事故，对民用基础设施和民众生活造成影响。全文
·据越通社驻中国记者报道，3月30日，以“传承红色基因”为主题的中越青年论坛在河北师范大学举行。共青团中央代表、石家庄市政府代表，以及来自越南国内8所高校的150名师生代表与河北师范大学学生共同参加了此次论坛。
·在3月23日至30日于俄罗斯科学院下属东方研究所举行的“V.G.拉斯季扬尼科夫第六届学术研讨会：转型世界中金砖国家及伙伴国的潜力”国际研讨会框架下，3月30日举行了题为“21世纪越南经济社会与科技发展”的专题研讨会。
·在当前中东地缘政治紧张局势持续将全球能源市场推入不稳定状态的背景下，越通社驻雅加达记者就印尼如何应对供应冲击及对越南的政策建议，采访了印尼国防和战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯（Beni Sukadis）。
·胡志明市建设局近日发出通知，要求各单位、企业加快在人行道上安装充电站和电动摩托车换电柜的进度，力争4月底完成安装3000个电动摩托车换电柜。 全文
·截至3月30日17时30分，降雨、冰雹伴随龙卷风和雷暴等自然灾害集体爆发，造成4人死亡，13间房屋倒塌，6551间房屋屋顶被掀翻、损坏，以及众多建筑工程屋顶被掀翻、损坏。全文
·3月30日下午，印度驻胡志明市总领事维普拉·潘迪（Vipra Pandey）率团访问芹苴市人民委员会，并与该市领导举行工作会谈，旨在开拓印度企业在岘港市的投资兴业机会，进一步深化双方在教育培训领域的合作关系等。
·3月30日，柬埔寨国会以112票全票通过《反电信网络诈骗法》草案，其中规定，电信网络诈骗头目最高可判处30年至终身监禁。全文（完）