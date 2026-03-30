越南北部多地冰雹、龙卷风和雷暴集体爆发，致13人伤亡，损失严重

越通社河内——据越南农业与环境部堤防与防灾管理局的消息，截至3月30日17时30分，降雨、冰雹伴随龙卷风和雷暴等自然灾害集体爆发，造成4人死亡（宣光省1人，广宁省2人和山萝省1人），9人受伤（老街省6人，谅山省1人，太原省1人，河内市1人），13间房屋倒塌（老街省12间，山罗省1间），6551间房屋屋顶被掀翻、损坏（高平省634间，老街省4528间，宣光省314间，谅山省358间，富寿省3间，太原省684间，山萝省30间），以及众多建筑工程屋顶被掀翻、损坏。



灾害发生后，各地方政府立即成立专项工作组，对遇难者家属开展慰问活动，动员力量协助民众灾后重建工作，早日稳定生活，同时继续核查、汇总损失情况。



据国家水文气象预报中心预测，从3月31日晚至4月1日，北部可能受一股弱冷空气影响，因此4月1日至2日天气凉爽，山区微寒。由于这种天气转换，弱冷空气与热空气之间将发生“冲突”，致使越南北部山区和北中部地区可能出现强龙卷风，并伴有雷暴、闪电、冰雹和强阵风风险。



水文气象专家提醒，上述现象通常发生迅速、突然，可能导致房屋掀顶、树木折断倒伏，影响民众生活、生产和生命安全。因此，民众需密切关注天气预报，雷雨天气时限制外出，同时主动加固房屋、保护财产和交通工具以减少损失。



此外，当有雷雨预警信息时，民众应避入坚固建筑物内的安全场所。



在此背景下，各地要组织值班，主动跟踪天气、预报预警信息，以部署应对措施。（完）

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