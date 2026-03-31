越南国家主席梁强就阿尔及利亚前总统利亚明·泽鲁阿勒逝世致慰问电

在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。