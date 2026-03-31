越南国家主席梁强就阿尔及利亚前总统利亚明·泽鲁阿勒逝世致慰问电

越通社河内3月31日——获悉阿尔及利亚民主人民共和国前总统利亚明·泽鲁阿勒逝世，越南社会主义共和国国家主席梁强于2026年3月31日向阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本致慰问电。（完）
越南外交部长：澜湄合作十周年，携手共建可持续未来
澜湄合作机制涵盖柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国和越南六个沿河国家。澜沧江—湄公河宛如一条贯穿六国的绿色丝带，不仅滋养着数百万民众的生产生活，也象征着各国友谊与共同发展的愿景。
越南社会主义共和国国家主席梁强于2026年3月31日向阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本致慰问电。
越通社河内3月31日——获悉阿尔及利亚民主人民共和国前总统利亚明·泽鲁阿勒逝世，越南社会主义共和国国家主席梁强于2026年3月31日向阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本致慰问电。（完）
澜湄合作机制涵盖柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国和越南六个沿河国家。澜沧江—湄公河宛如一条贯穿六国的绿色丝带，不仅滋养着数百万民众的生产生活，也象征着各国友谊与共同发展的愿景。
3月31日，全国选举工作总结会议在河内召开。越共中央总书记苏林出席会议并讲话，强调要把选民的信任和期待尽快转化为务实举措，通过第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会形成一批有针对性、可操作、见实效的决策部署。
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值此巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）就任尼泊尔总理之际，2026年3月31日，越南政府总理范明政向巴伦德拉·沙阿总理致贺电。
3月31日上午，越南政府党委书记、政府总理范明政主持仪式，公布政府总理关于任命越共中央委员会候补委员、越南科学技术翰林院副院长裴世维为河内国家大学校长的决定。
3月31日下午，国家选举委员会在国会大厦以线上线下相结合的方式，举行了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作总结会议。越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。
3月31日上午，越共中央总书记苏林在中央公安党委常委会会议上发表指导讲话时要求，在新形势下切实有效落实国家安全保护任务，强调必须坚持“在任何情况下都不能让国家在战略上陷入被动和措手不及”的原则。
在3月23日至30日于俄罗斯科学院东方研究所举行的“V.G.拉斯季扬尼科夫第六届学术研讨会：“转型世界中金砖国家及伙伴国的潜力”国际研讨会框架下，3月30日举行了题为“21世纪越南经济社会与科技发展”的专题研讨会。
据越通社驻中国记者报道，3月30日，以“传承红色基因”为主题的中越青年演讲会在河北师范大学举行。共青团中央代表、石家庄市政府代表，以及来自越南国内8所高校的150名师生代表与河北师范大学学生共同参加了此次演讲会。
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在对柬埔寨进行工作访问期间，3月30日，越共中央委员、外交部副部长阮孟强拜会了柬埔寨人民党（CPP）副主席、常务委员会委员长赛冲（Say Chhum），柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、柬埔寨人民党中央外委会主席布拉索昆（Prak Sokhonn），并与柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉（Suos Yara）和柬埔寨外交与国际合作部国务秘书昂拉查纳（Ung Rachana）举行工作会谈。
3月30日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，通过第一轮检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对河内市委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。
3月30日下午，越共中央总书记苏林在河内主持仪式，向党和国家领导人、原领导人授予军功勋章和党龄徽章。
越南驻以色列大使馆建议在以越南人经常关注以色列后方司令部的指导，准备好前往最近避难所的方案，远离高危区域，如化工厂、工业区、机场、海港等关键基础设施。
在当前中东地缘政治紧张局势持续将全球能源市场推入不稳定状态的背景下，越通社驻雅加达记者就印尼如何应对供应冲击及对越南的政策建议，采访了印尼国防和战略研究所高级协调员贝尼·苏卡迪斯。
3月30日下午，108中央军医院在河内举行胡志明勋章（第二次）授勋仪式暨建院75周年（1951年4月1日-2026年4月1日）纪念活动。
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越南友谊村国际委员会第十九次会议于30日上午在河内举行，会议强调了友谊村作为人道精神与国际团结象征的重要意义，以及其“搁置过去、面向未来”的使命担当。
河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。
在能源安全日益成为多国战略优先事项的背景下，越通社驻东京记者就日本如何应对短期能源冲击并保持长期战略方向，采访了日本能源经济研究所理事长寺泽达也（Tetsuya Terazawa）教授。通过交流总结并提出了对越南在保障能源安全与可持续发展过程中的启示。