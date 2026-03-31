范明政总理向河内国家大学新任校长裴世维颁发任命决定

越通社河内——3月31日上午，越南政府党委书记、政府总理范明政主持仪式，公布政府总理关于任命越共中央委员会候补委员、越南科学技术翰林院副院长裴世维为河内国家大学校长的决定。
范明政指出在长期发展战略中，位于和乐的河内国家大学城建设工作具有特别重要的意义。
范明政表示，这不仅是新的发展空间，更是一种突破性模式，按照人才培养中心、现代技术研发与转移中心、达到国家和国际水准的创新中心、现代化的智能大学城、公私合作试验与科研培训中心“五位一体”模式进行规划。由此将形成充满活力的大学城，成为首都河内乃至全国的重要“知识极点”。
在提出到2030年将河内国家大学建设成为世界前500强的创新型大学这一任务时，范明政明确指出，河内国家大学须大力推进研究型大学和创新型大学模式的发展；紧密结合人才培养、科研与应用；以学者为中心，以质量和效率为衡量标准；重点培养高质量人才和国家栋梁之才。同时，充分发挥作为国家重要智力中心的作用，主动参与政策咨询与评估，为党和国家制定发展路线和战略贡献智慧和力量。
新任河内国家大学校长裴世维承诺将竭尽所能，将所有能力、心血和经验投入工作中，尽最大努力履职尽责，保持坚定的政治本领，在工作中发挥表率作用；与领导集体和全体干部、教师团结一致，积极创新，果断行动，推动河内国家大学发展，为建国卫国事业作出切实贡献等。
裴世维生于1978年，籍贯河静省，计算机科学副教授、博士，曾历任越南青少年学院院长、科技部办公厅主任及副部长、越南科学技术翰林院副院长等职务。
一个多月前，越南政府总理已签署决定，调任越共中央委员、河内国家大学校长黄明山担任教育培训部部长。（完）
范明政总理向越南科技翰林院新任院长颁发任命决定
3月12日下午，越南政府党委书记、政府总理范明政在政府驻地主持仪式，公布并颁发政府总理关于任命越共中央委员、越南科学技术翰林院常务副院长陈红泰为越南科技翰林院院长的决定。