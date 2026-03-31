范明政总理向河内国家大学新任校长裴世维颁发任命决定

越通社河内——3月31日上午，越南政府党委书记、政府总理范明政主持仪式，公布政府总理关于任命越共中央委员会候补委员、越南科学技术翰林院副院长裴世维为河内国家大学校长的决定。



范明政指出在长期发展战略中，位于和乐的河内国家大学城建设工作具有特别重要的意义。



范明政表示，这不仅是新的发展空间，更是一种突破性模式，按照人才培养中心、现代技术研发与转移中心、达到国家和国际水准的创新中心、现代化的智能大学城、公私合作试验与科研培训中心“五位一体”模式进行规划。由此将形成充满活力的大学城，成为首都河内乃至全国的重要“知识极点”。



在提出到2030年将河内国家大学建设成为世界前500强的创新型大学这一任务时，范明政明确指出，河内国家大学须大力推进研究型大学和创新型大学模式的发展；紧密结合人才培养、科研与应用；以学者为中心，以质量和效率为衡量标准；重点培养高质量人才和国家栋梁之才。同时，充分发挥作为国家重要智力中心的作用，主动参与政策咨询与评估，为党和国家制定发展路线和战略贡献智慧和力量。



新任河内国家大学校长裴世维承诺将竭尽所能，将所有能力、心血和经验投入工作中，尽最大努力履职尽责，保持坚定的政治本领，在工作中发挥表率作用；与领导集体和全体干部、教师团结一致，积极创新，果断行动，推动河内国家大学发展，为建国卫国事业作出切实贡献等。



裴世维生于1978年，籍贯河静省，计算机科学副教授、博士，曾历任越南青少年学院院长、科技部办公厅主任及副部长、越南科学技术翰林院副院长等职务。



一个多月前，越南政府总理已签署决定，调任越共中央委员、河内国家大学校长黄明山担任教育培训部部长。（完）



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