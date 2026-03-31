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越南政府总理向尼泊尔新任总理巴伦德拉·沙阿致贺电

值此巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）就任尼泊尔总理之际，2026年3月31日，越南政府总理范明政向巴伦德拉·沙阿总理致贺电。

尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿（右）宣誓就职。图自越通社
尼泊尔总理巴伦德拉·沙阿（右）宣誓就职。图自越通社

越通社河内——值此巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）就任尼泊尔总理之际，2026年3月31日，越南政府总理范明政向巴伦德拉·沙阿总理致贺电。

同日，越南外交部部长黎怀忠也向被任命为尼泊尔外交部部长的西希尔·卡纳尔（Shishir Khanal）先生致贺电。（完）

越通社
#贺电 #尼泊尔 #越南政府总理 尼泊尔 越南
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