越共中央总书记苏林：加快将选民信任转化为务实高效决策

越通社河内——3月31日，全国选举工作总结会议在河内召开。越共中央总书记苏林出席会议并讲话，强调要把选民的信任和期待尽快转化为务实举措，通过第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会形成一批有针对性、可操作、见实效的决策部署。



苏林在会上指出，3月15日举行的本次选举“取得十分圆满成功”。他表示，此次选举呈现出参与广泛、组织有序、运行高效等鲜明特点：数千万选民积极参与、责任意识显著增强；代表结构持续优化、整体质量稳步提升；筹备工作部署有力、上下联动顺畅；数字技术应用水平明显提高；选举全过程安全稳定、秩序良好。



围绕选举工作经验，苏林总结提出五个方面的重要启示：坚持党的集中统一领导，强化系统协同；压实各级责任，形成整体合力；严格规范人事工作程序，确保公开透明、公正有序；坚持以人民为中心，切实保障选民依法行使权利；创新宣传方式，推动传统手段与数字化平台深度融合，不断提升传播效能和社会共识。



越共中央总书记苏林及党和国家领导同志出席会议 图自越通社

苏林强调，衡量选举成效的关键在于能否转化为新一届任期的履职成果。选民投下的每一张选票，都应体现在高质量立法、有力监督和科学决策之中，更好服务国家发展大局。他指出，第十六届国会及当选代表要迅速进入履职状态，将选民信任转化为务实行动和具体成果，持续提升国家治理效能。



苏林表示，此次选举充分体现了党的主张、人民意愿与国家发展目标的高度统一，是各级精心组织、协同推进的结果，更凝聚了广大选民的责任担当。面向未来，第十六届国会和各级人民议会应着力建设成为“创新型、行动型、高效型、贴近群众、服务人民”的国家权力机关，不断增强履职能力和服务水平。



他同时指出，相关经验做法将为今后进一步完善选举工作提供重要借鉴，并为新一届国会依法履职奠定坚实基础。



会议上，国会主席、国家选举委员会主席陈青敏表示，将全面贯彻落实总书记苏林的重要指示精神，推动各项工作落细落实。他强调，各级各部门要抓紧推进选举后续工作，精心筹备第十六届国会第一次会议及各级人民议会首次会议，确保各项工作开好局、起好步。(完)







