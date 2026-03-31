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选举的成功彰显了全民族大团结的力量

越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟在3月31日下午举行的全国选举工作总结会议上，作了关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。

越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟。图自越通社
越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟。图自越通社

越通社河内——越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟在3月31日下午举行的全国选举工作总结会议上，作了关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。

黎光孟表示，此次选举有超过7600万选民在7.2万多个投票区参加投票，投票率达99.7%，是迄今为止规模最大的一次选举。

“选举的成功继续彰显了全民族大团结的力量、党的领导作用、国家的管理作用以及人民的责任精神，为国家以高度信心和决心进入新发展阶段奠定了重要基础”，黎光孟强调。

关于选举的准备工作，黎光孟明确指出，选举的领导、指导工作以及选举工作指导文件的发布工作，从一开始就得以主动、全面、有力、密切且具有重点地开展，确保了贯穿始终、统一、及时的领导。

与此同时，各地严肃、规范、紧跟法律规定地开展了选民名单的张榜公布工作；确保了准确性、完整性和及时更新。与选民见面、宣传活动以及候选人的培训工作按规定严肃开展，并结合了线上与线下方式，以及加强信息技术的应用，进一步提高了与选民互动的效率。选举的监督、检查工作得到重视，规范进行，按计划实施并取得了良好成效。信息宣传工作得以有重点地开展，协调紧密、及时，产生了广泛的影响力，紧跟中央和国家选举委员会的指导。

关于选举结果，全国选民从863名候选人中选出了500名第十六届国会代表。结果显示，代表结构继续按增加专职代表、减少兼职代表的方向优化；专职代表比例达到40%，为有史以来最高。特别是，首次有俄都族代表；女代表比例保持较高水平（30%），体现了性别平等和代表性的进步。关于各级人民议会代表的选举结果，省级选出了2552名代表，乡级选出了72438名代表。

国家选举委员会建议国会继续朝着补充选民义务方向，研究完善《国会代表和人民议会代表选举法》；完善关于代表结构、组成、分配和选举单位的规定；明确处理申诉、控告的权限和流程；完善关于选民名单、选举宣传时间、协商、名单公布的规定；研究灵活调整投票、计票时间等。

国家选举委员会也建议越南祖国阵线中央委员会研究革新符合实际的接待选民、选举宣传活动形式，同时加强并具体化选举后的监督作用，提高民选代表的责任意识。

国家选举委员会相信，凭借新的信心和决心，第十六届国会及2026-2031年任期各级人民议会将努力出色完成任务，满足选民和全国人民的期待与信任。（完）

101岁高龄选民段氏顺在河内市巴亭坊第8投票区投票。图自越通社

📝时评：揭开歪曲越南选举结果的手段

关于第十六届国会代表选举结果和当选人名单的决议于3月21日下午公布，但在此之前，甚至在全国选民投票日（3月15日）之前，敌对势力就已准备好以“不公”、“不民主”、“不透明”等关键词的文章。他们的最终目的不仅是抹黑选举进程，也不仅是歪曲投票结果，而是企图扰乱社会、削弱人民对党和制度的信心、分裂民族大团结。

越通社
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