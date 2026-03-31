越南政府总理范明政致电祝贺蒙古国总理

越通社河内——越南社会主义共和国政府总理范明政于2026年3月31日致电祝贺尼亚木-奥索尔·乌其日勒先生当选蒙古国总理。（完）
通过党际关系促进越法合作
郑德海强调，本任期内的重点是有效落实两国提升为全面战略伙伴关系的联合声明。其中，优先促进国防安全、能源转型及交通基础设施建设等尖端领域。
越南社会主义共和国政府总理范明政于2026年3月31日致电祝贺尼亚木-奥索尔·乌其日勒先生当选蒙古国总理。
越通社河内——越南社会主义共和国政府总理范明政于2026年3月31日致电祝贺尼亚木-奥索尔·乌其日勒先生当选蒙古国总理。（完）
郑德海强调，本任期内的重点是有效落实两国提升为全面战略伙伴关系的联合声明。其中，优先促进国防安全、能源转型及交通基础设施建设等尖端领域。
阮孟强强调，在世界及地区形势快速且复杂演变的背景下，加强两党对外机关间的协作具有重要意义，有助于提高参谋工作效率，确保两国和两个民族的利益，同时巩固有利于发展事业的和平稳定环境。
3月31日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，审议通过第一阶段检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对国会党委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。
政府总理范明政指出，政府党委、政府及政府总理已颁布了数百份文件，包括各项决议、行动计划、指示、通知，并指导开展了越共十四大决议的研究、学习、贯彻与宣传工作，并开展第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的组织工作，为选举成功举行作出贡献。
越南政府副总理陈红河刚主持召开国家打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞指导委员会第33次会议，旨在评估实施进度并提出紧急措施，以克服根据欧洲委员会建议解决IUU问题中仍存在的问题。
越南国会秘书长、国会办公厅主任、国家选举委员会办公厅主任黎光孟在3月31日下午举行的全国选举工作总结会议上，作了关于第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作的总结报告。
越南社会主义共和国国家主席梁强于2026年3月31日向阿尔及利亚总统阿卜杜勒马吉德·特本致慰问电。
澜湄合作机制涵盖柬埔寨、老挝、缅甸、泰国、中国和越南六个沿河国家。澜沧江—湄公河宛如一条贯穿六国的绿色丝带，不仅滋养着数百万民众的生产生活，也象征着各国友谊与共同发展的愿景。
3月31日，全国选举工作总结会议在河内召开。越共中央总书记苏林出席会议并讲话，强调要把选民的信任和期待尽快转化为务实举措，通过第十六届国会和2026—2031年任期各级人民议会形成一批有针对性、可操作、见实效的决策部署。
越通社新闻下午茶为您梳理今日主要资讯，每天一分钟，知晓天下事！
值此巴伦德拉·沙阿（Balendra Shah）就任尼泊尔总理之际，2026年3月31日，越南政府总理范明政向巴伦德拉·沙阿总理致贺电。
3月31日上午，越南政府党委书记、政府总理范明政主持仪式，公布政府总理关于任命越共中央委员会候补委员、越南科学技术翰林院副院长裴世维为河内国家大学校长的决定。
3月31日下午，国家选举委员会在国会大厦以线上线下相结合的方式，举行了第十六届国会代表及2026-2031年任期各级人民议会代表选举工作总结会议。越共中央总书记苏林出席会议并发表指导性讲话。
3月31日上午，越共中央总书记苏林在中央公安党委常委会会议上发表指导讲话时要求，在新形势下切实有效落实国家安全保护任务，强调必须坚持“在任何情况下都不能让国家在战略上陷入被动和措手不及”的原则。
在3月23日至30日于俄罗斯科学院东方研究所举行的“V.G.拉斯季扬尼科夫第六届学术研讨会：“转型世界中金砖国家及伙伴国的潜力”国际研讨会框架下，3月30日举行了题为“21世纪越南经济社会与科技发展”的专题研讨会。
据越通社驻中国记者报道，3月30日，以“传承红色基因”为主题的中越青年演讲会在河北师范大学举行。共青团中央代表、石家庄市政府代表，以及来自越南国内8所高校的150名师生代表与河北师范大学学生共同参加了此次演讲会。
越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！
在对柬埔寨进行工作访问期间，3月30日，越共中央委员、外交部副部长阮孟强拜会了柬埔寨人民党（CPP）副主席、常务委员会委员长赛冲（Say Chhum），柬埔寨副首相兼外交与国际合作部大臣、柬埔寨人民党中央外委会主席布拉索昆（Prak Sokhonn），并与柬埔寨人民党中央外委会第一副主席索斯亚拉（Suos Yara）和柬埔寨外交与国际合作部国务秘书昂拉查纳（Ung Rachana）举行工作会谈。
3月30日下午，以越共中央总书记苏林为团长的越共中央政治局和中央书记处第10号检查监督团在河内召开会议，通过第一轮检查监督报告草案，并部署中央政治局、中央书记处对河内市委常务委员会进行第二轮检查监督的决定。
3月30日下午，越共中央总书记苏林在河内主持仪式，向党和国家领导人、原领导人授予军功勋章和党龄徽章。