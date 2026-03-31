越南政府总理范明政致电祝贺蒙古国总理

政府总理范明政指出，政府党委、政府及政府总理已颁布了数百份文件，包括各项决议、行动计划、指示、通知，并指导开展了越共十四大决议的研究、学习、贯彻与宣传工作，并开展第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举的组织工作，为选举成功举行作出贡献。