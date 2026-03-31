社会

主动应对换季时期的雷雨、大风、雷电及冰雹天气

3月31日上午，国家民防指导委员会向各省、直辖市人民委员会发布了第08/BCĐ-BNNMT号通知，要求各地主动采取措施，应对换季期间可能出现的雷雨、大风、雷电及冰雹等极端天气。

职能单位领导视察受冰雹灾害影响导致的农作物受损情况。图自越通社
职能单位领导视察受冰雹灾害影响导致的农作物受损情况。图自越通社

越通社河内——3月31日上午，国家民防指导委员会向各省、直辖市人民委员会发布了第08/BCĐ-BNNMT号通知，要求各地主动采取措施，应对换季期间可能出现的雷雨、大风、雷电及冰雹等极端天气。

近期，大范围的雷雨大风及冰雹天气已造成人员伤亡和财产损失，尤其是在3月29日至30日期间。根据国家水文气象预报中心的季节性气候预报及预警信息，未来一段时间内，全国范围内仍有可能出现雷雨、大风、雷电、冰雹和强阵风等危险天气现象，特别是在2026年4月至5月的换季高峰期。

为了主动应对上述极端天气并最大限度减少损失，国家民防指导委员会要求各省、市人民委员会动员各方力量，调拨资源协助受灾群众尽快修复近期受损房屋和设施，尽早稳定生活并恢复生产。

各省、市要求专业部门加强日常更新，密切监测雷雨、大风、雷电及冰雹的发展态势，及时向基层政府和民众发布预警及防范指南。同时，开展居民住房安全隐患排查，完善应急预案，确保在灾害发生时能够主动应对，避免陷于被动状态。

据国家气象水文部门预测，从3月31日夜间至4月1日，北方地区可能受到一股弱冷空气影响，4月1日至2日天气将转凉，山区天气微寒。由于天气的转折，微冷空气与暖气团发生“碰撞”，北部山区及中北部地区极有可能出现强对流天气，并伴有雷暴大风、雷电、冰雹及强阵风等风险。

面对上述形势，堤坝管理与防灾总局继续严格执行24小时值班制度，密切监测天气、灾害演变以及水库和堤坝状况，及时向各省市转发预报和预警信息，为指导和应对工作提供及时建议。

各地方政府也已组织值班力量，主动跟踪天气动态及预警信息，确保各项应对措施落实到位。（完）

越通社
#国家民防指导委员会 #极端天气 #换季高峰期 #国家气象水文部门 #冷空气
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