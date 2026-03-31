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基础设施成为胡志明市向绿色交通转型的"关键"

发展绿色交通被确定为必然要求和重要突破口，其中配套基础设施被视为决定胡志明市转型路线图成败的“关键”。

研讨会现场。图自越通社
研讨会现场。图自越通社

越通社胡志明市——发展绿色交通被确定为必然要求和重要突破口，其中配套基础设施被视为决定胡志明市转型路线图成败的“关键”。这一内容是在3月31日上午由胡志明市建设局与联合国开发计划署联合举办的“推动胡志明市低排放个人交通工具转型：技术、政策与市场解决方案”研讨会上提出的。

胡志明市建设局副局长裴和安表示，该市已有一些投资者部署安装汽车充电桩和电动摩托车换电柜，逐步形成充电站和换电站网络。然而，充电站基础设施的可及性仍需继续改善，以保障市民便利。建设局将继续参研完善法律框架，吸引外国直接投资资金、绿色金融，并推动公私合作模式在充电站基础设施发展中的应用。

目前，胡志明市正大力推行减少交通领域排放的措施，以应对气候变化和改善空气质量。该市拥有超过1300万人口，出行需求主要依赖个人交通工具，面临着交通拥堵、环境污染和温室气体排放日益加剧的压力。

专家们认为，需要多样化减排路线图，并灵活结合低排放车辆技术，以适应该高密度都市的特点。

联合国开发计划署高级专家谭黄福认为，当前的瓶颈在于运营生态系统和充电系统尚未同步，充电模式需要分散到居民区和目的地深处，优化用于电动摩托车和短途出行。

越南汽车制造商协会（VAMA）传播小组负责人陶功决建议发展多品牌共用的公共充电站，优先发展超级快充站，同时在全国范围内规划充电站系统，首先在大城市和高速公路上实施。国家还需要出台适当的机制和政策，以吸引投资并鼓励充电站设备的发展。（完）

河内市提出绿色能源公交车转型路线图。图自越通社

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