基础设施成为胡志明市向绿色交通转型的"关键"

越通社胡志明市——发展绿色交通被确定为必然要求和重要突破口，其中配套基础设施被视为决定胡志明市转型路线图成败的“关键”。这一内容是在3月31日上午由胡志明市建设局与联合国开发计划署联合举办的“推动胡志明市低排放个人交通工具转型：技术、政策与市场解决方案”研讨会上提出的。
胡志明市建设局副局长裴和安表示，该市已有一些投资者部署安装汽车充电桩和电动摩托车换电柜，逐步形成充电站和换电站网络。然而，充电站基础设施的可及性仍需继续改善，以保障市民便利。建设局将继续参研完善法律框架，吸引外国直接投资资金、绿色金融，并推动公私合作模式在充电站基础设施发展中的应用。
目前，胡志明市正大力推行减少交通领域排放的措施，以应对气候变化和改善空气质量。该市拥有超过1300万人口，出行需求主要依赖个人交通工具，面临着交通拥堵、环境污染和温室气体排放日益加剧的压力。
专家们认为，需要多样化减排路线图，并灵活结合低排放车辆技术，以适应该高密度都市的特点。
联合国开发计划署高级专家谭黄福认为，当前的瓶颈在于运营生态系统和充电系统尚未同步，充电模式需要分散到居民区和目的地深处，优化用于电动摩托车和短途出行。
越南汽车制造商协会（VAMA）传播小组负责人陶功决建议发展多品牌共用的公共充电站，优先发展超级快充站，同时在全国范围内规划充电站系统，首先在大城市和高速公路上实施。国家还需要出台适当的机制和政策，以吸引投资并鼓励充电站设备的发展。（完）
河内市提出绿色能源公交车转型路线图
河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。