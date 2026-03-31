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新闻媒体在人工智能时代的职责与使命

2026年世界记者大会（World Journalists Conference 2026）于3月30日至4月2日在韩国召开，吸引来自30余个国家的新闻工作者出席。

与会代表合影。图自越通社
与会代表合影。图自越通社

越通社河内——2026年世界记者大会（World Journalists Conference 2026）于3月30日至4月2日在韩国召开，吸引来自30余个国家的新闻工作者出席。这是由韩国记者协会主办的年度活动，旨在创建一个国际论坛，直接反映全球新闻业在动荡时代面临的结构性挑战。越南通讯社、《人民报》和《青年报》等越南主要媒体机构的代表一同参加。

据越通社驻首尔记者报道，今年大会的主题为“新闻媒体在危机时期的作用——新闻编辑室里的人工智能（AI）”，旨在创建一个国际交流论坛，探讨在人工智能深刻改变媒体环境的背景下，新闻业的未来及相关伦理问题。

韩国记者协会主席朴钟铉在开幕式上致辞时强调，在当今世界和环境充满变数的背景下，准确、清晰、透明的信息变得越发重要。

朴钟铉表示，在当前充满挑战的背景下，组委会希望本次大会能成为一个论坛，让世界各地的记者共同思考媒体在引领社会渡过危机时期的作用，同时为人工智能时代的新闻编辑室探寻方向。

在大会框架内，记者们重点讨论了新闻编辑室里的人工智能，从在新闻报道中使用人工智能，到道德问题、信息核实以及内容失控的风险，都成为讨论焦点。许多意见认为，新闻业正面临一个技术转折点——人工智能既是提高生产力的工具，也是可能侵蚀信任的风险。人工智能的主题反映了当前阶段新闻编辑室面临的关乎生存的转型压力。

除专业研讨会外，与会记者还在韩国坡州市、仁川市、水原市和始兴市等地进行实地考察。这些活动旨在帮助记者们更深入地体验韩国的文化、感受韩国人民的热情。（完）

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越通社
#2026年世界记者大会 #韩国记者协会主席朴钟铉 #人工智能 #数字化转型 韩国
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