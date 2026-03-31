越南与希腊加强劳务领域合作

越通社河内——3月30日，越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈，就两国劳务合作交换意见。希腊移民政策秘书长康斯坦蒂娜·约阿·帕帕科斯塔及移民和庇护部负责对越合作官员出席。



据越通社驻南欧记者报道，范氏秋香大使在会谈中表示，越南希望尽早签署两国劳务合作备忘录，以建立合作框架，为劳动者创造便利并保障其权益，符合双方法律规定。此外，大使还就越南国际劳务合作总体情况，特别是与欧洲及希腊的合作情况进行了信息交流。



据统计，目前有近1500名越南劳工获准在希腊务工，包括季节工和长期工。越南劳工因勤劳、聪慧、适应能力强而受到希腊雇主的积极评价。这一点在2025年12月由越南驻希腊大使馆与希腊合作伙伴在雅典联合举办的越希劳务合作研讨会上得到印证。130名希腊代表（包括用工企业、行业协会及雇佣企业代表）的参与，显示了希腊对越南劳工的兴趣。



希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯欢迎范氏秋香大使到访，并表示，希腊希望加强与包括越南在内的各国劳务合作并签署合作协议，以合法引进外籍劳工，满足国家经济增长和发展的人力需求。据普莱夫里斯部长介绍，越南劳工的能力、勤奋及较少引发复杂问题等方面均获良好评价。未来，两国专家将重启谈判，就符合双方现行法律的具体内容进行交流，并尽早统一草案，以便签署备忘录。



据当地消息，希腊每年需要约10万名外籍劳工。目前在希腊劳务人员较多的国家包括罗马尼亚、阿尔巴尼亚、乌克兰、埃及、巴基斯坦、孟加拉国、印度、菲律宾、泰国、印度尼西亚、越南等。其中，希腊已与孟加拉国和埃及签署了谅解备忘录，并正在与包括越南在内的一些国家进行谈判。（完）

越通社