社会

越南与希腊加强劳务领域合作

3月30日，越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈，就两国劳务合作交换意见。希腊移民政策秘书长康斯坦蒂娜·约阿·帕帕科斯塔及移民和庇护部负责对越合作官员出席。

越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈。图自越通社
越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈。图自越通社

越通社河内——3月30日，越南驻希腊大使范氏秋香与希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯举行会谈，就两国劳务合作交换意见。希腊移民政策秘书长康斯坦蒂娜·约阿·帕帕科斯塔及移民和庇护部负责对越合作官员出席。

据越通社驻南欧记者报道，范氏秋香大使在会谈中表示，越南希望尽早签署两国劳务合作备忘录，以建立合作框架，为劳动者创造便利并保障其权益，符合双方法律规定。此外，大使还就越南国际劳务合作总体情况，特别是与欧洲及希腊的合作情况进行了信息交流。

据统计，目前有近1500名越南劳工获准在希腊务工，包括季节工和长期工。越南劳工因勤劳、聪慧、适应能力强而受到希腊雇主的积极评价。这一点在2025年12月由越南驻希腊大使馆与希腊合作伙伴在雅典联合举办的越希劳务合作研讨会上得到印证。130名希腊代表（包括用工企业、行业协会及雇佣企业代表）的参与，显示了希腊对越南劳工的兴趣。

希腊移民和庇护部部长阿萨纳西奥斯·普莱夫里斯欢迎范氏秋香大使到访，并表示，希腊希望加强与包括越南在内的各国劳务合作并签署合作协议，以合法引进外籍劳工，满足国家经济增长和发展的人力需求。据普莱夫里斯部长介绍，越南劳工的能力、勤奋及较少引发复杂问题等方面均获良好评价。未来，两国专家将重启谈判，就符合双方现行法律的具体内容进行交流，并尽早统一草案，以便签署备忘录。

据当地消息，希腊每年需要约10万名外籍劳工。目前在希腊劳务人员较多的国家包括罗马尼亚、阿尔巴尼亚、乌克兰、埃及、巴基斯坦、孟加拉国、印度、菲律宾、泰国、印度尼西亚、越南等。其中，希腊已与孟加拉国和埃及签署了谅解备忘录，并正在与包括越南在内的一些国家进行谈判。（完）

越通社
#越南—希腊劳务合作 #劳务合作备忘录 #外籍劳工 #希腊移民和庇护部 #越南驻希腊大使 #劳务输出 #季节性劳工 希腊
关注 VietnamPlus

相关新闻

研讨会现场。图自越通社

促进越南与希腊劳务领域合作与对接

为促进越南与希腊在劳务领域的合作，越南驻希腊大使馆近日举办了题为"释放潜力：越南高技能劳动力——希腊劳动力市场的战略解决方案"研讨会，并在希腊首都雅典和塞萨洛尼基市组织了一系列越南企业与希腊合作伙伴的对接活动。

越南劳动总联合会代表团访问越南驻韩国大使馆。图自越通社

越南与韩国加强劳务领域合作

越通社驻首尔记者报道，11月27日至29日，由越共中央委员、越南劳动总联合会主席阮廷康率领的越南劳动总联合会代表团对韩国进行工作访问。

更多

金瓯化肥厂还改进热交换系统。图自金瓯化肥厂

能源安全：越南国家石油与天然气集团的节能之道

在《至2030年发展战略及2050年愿景》草案中，越南国家石油与天然气集团（Petrovietnam）设定了3-5%的节能目标。高效利用能源被确定为减少二氧化碳排放、提高运营效率、改善生产经营利润的重要举措。

农业与农村发展部前副部长黄文胜受审。图自越通社

越南农业与农村发展部前副部长案开庭：两被告缺席审判

3月30日上午，河内市人民法院对农业与农村发展部（合并前）前副部长黄文胜及其他22名被告进行一审宣判。上述被告被最高人民检察院指控犯有“行贿罪”、“受贿罪”、“违反招标投标规定造成严重后果罪”以及“违反会计规定造成严重后果罪”。

河内市提出绿色能源公交车转型路线图。图自越通社

河内市提出绿色能源公交车转型路线图

河内市交通管理与运行中心刚向该局递交了关于调整与增加公交线路方案的报告，以服务于落实政府总理2025年7月12日签发关于交通工具转型计划的第20/CT-TTg号指示。

新加坡毛广岛炼油厂。图片越通社/新华社

能源安全：新加坡破解供应短缺难题的“3S”教训

作为资源匮乏的小岛国，新加坡始终致力于构建主动、智能且可持续的能源安全战略。在全球局势剧烈动荡，特别是中东冲突持续近一个月之久的背景下，这一战略的优势愈发凸显。越通社驻新加坡记者就新加坡能源战略及其对越南的可借鉴经验，采访了李光耀公共政策学院的武明姜教授。

2025年5月13日，150名优秀儿童代表参观越南军队电信工业集团（Viettel）。图自越通社

2026年儿童行动月：数字时代优先保障儿童安全

今年儿童行动月的主题为“儿童幸福安全，稳步迈向数字时代”，重点传播在网络环境下保护儿童，为儿童提升安全数字技能，预防暴力、性侵、意外伤害、溺水等现象，提升家庭、学校和社会的责任等信息。国家儿童保护热线111将继续作为重要的支持渠道。

俄罗斯越南人协会联合会副主席兼秘书长陈富顺在活动上向在青年工作中取得优异成绩的集体和个人颁发奖状。图自越通社

在俄越南青年继承光荣传统 稳步迈向未来

在俄越南青年团员以知识爱国，具备行动能力有决心征服新时代。这是在俄团委书记梅松林在3月29日纪念胡志明共产主义青年团成立95周年集会上的发言。对于在俄罗斯的所有团员而言，今年还是团委成立25周年，其发挥着凝聚和发动在俄越南青年各项蓬勃运动的作用。

签约仪式现场。图自越通社

岘港市通过国际组织动员援助资金

3月27日，岘港市友好组织联合会举行与外国非政府组织合作谅解备忘录签约仪式（第二批），旨在进一步提高民间外交工作成效及该地区的援助动员效率。

参会代表。图自越通社

2026年越南体育经济论坛：构建全新经济产业

2026年越南体育经济论坛（VSES 2026）于3月27日在河内举行。这不仅是学术交流平台，更是管理机构、专家及企业界之间的交流平台，为体育经济发展政策的科学性和实践性提供明确依据。

公众的阅读习惯发生快速变化。图自越通社

完善数字时代的出版生态系统

目前，出版业正面临诸多困难与挑战。据越南出版印刷与发行局代表，全国共有52家出版社。2025年，全行业共出版发行出版物逾5.1万种，发行量及访问量约5.43亿册/次，全行业总营收超过4.1万亿越盾。