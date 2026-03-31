传递和平、和解与共同克服战争后果的人文信息

越通社河内——在越南友谊村国际委员会第十九次会议框架内，3月31日上午，国际委员会代表与各有关国家委员会代表在河内签署了合作备忘录，就2026-2027阶段提升橙剂/二恶英受害者护理、疗养及扶助效益等多项重要合作内容达成了一致。



根据签署内容，各方同意继续维持并提高对退伍军人、前青年冲锋队员及在村内生活的受橙剂影响儿童的月度护理、抚养和治疗质量。康复训练、特殊教育、职业培训及社区融合扶助等活动将继续全面开展，为孩子们获得发展机会创造条件。



在对外领域，通过加强与国内外组织、大使馆、企业及赞助人的联系，进一步推动国际合作。各方还一致同意加强宣传活动，分享信息，动员各方资源，从而更有效地支持越南友谊村的发展。



该协议还涵盖了多项具体项目的实施，如：资助儿童融入社区、升级基础设施、开展干部培训、接收国际志愿者，以及在教育和医疗领域与“越南延伸”（Outreach Vietnam）等组织开展合作。此外，会议还就2026-2027阶段的资助承诺达成共识。



在签署仪式上，各位代表肯定道，继续维持并扩大国际合作，不仅有助于提升越南友谊村的运行质量，更能广泛传递关于和平、和解以及共同承担克服战争后果责任的人文信息。



此次合作备忘录的签署是各方在未来一段时间协调实施各项计划与项目的重要基础，旨在更好地关爱退伍军人、前青年突击队员和橙剂受害儿童，并建设日益可持续发展的越南友谊村。（完）



越通社