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提升国家网络安全防护力量的能力水平

越南政府总理范明政日前签发第515/QĐ-TTg号决定，批准《提升国家网络安全防护力量能力方案》。

提升国家网络安全防护力量的能力水平。图自越通社
提升国家网络安全防护力量的能力水平。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理范明政日前签发第515/QĐ-TTg号决定，批准《提升国家网络安全防护力量能力方案》。

建设精锐、现代化的网络安全防护力量

该方案的目标是提升网络安全保障能力，建设精锐、现代化的网络安全防护力量，主动预防、随时有效应对网络空间的一切风险与挑战，坚决维护国家安全、社会治安秩序，保障组织和个人在网络空间的合法权益。

目标是到2030年，越南网络安全指数位居世界前15名，打造区域性的网络犯罪预防和网络安全培训中心；拥有至少1万名资深网络安全专家，其中20%达到国际水平，每年更新网络安全知识至少一次。

该方案还设定了90%的互联网用户有机会参与提升网络安全意识、保障技能和获取保障工具的活动；研究、开发、逐步掌握网络安全战略技术。发展由越南自主掌握技术的网络安全产品与服务生态系统。

此外，70%的中央部委、地方及国家重要信息系统使用“越南制造”的战略技术产品，全部网络安全产品、服务在投入使用前必须经过检验、评估。

到2045年，越南跻身亚太地区网络安全领先国家行列

值得注意的是，力争2045年越南成为亚太地区网络安全领先国家之一。网络安全工业将成为经济-技术尖端产业，有3家越南网络安全企业跻身全球提供网络安全解决方案的50强，向世界市场出口产品、服务和技术。

为实现既定目标，该方案提出了一系列保障国家网络安全的重点任务和解决措施。

首先，需对现行法律法规及相关指导文件进行全面审查、更新和完善，确保体系协调统一，并适应新技术快速发展的要求。同时，制定并发布网络安全产品与服务的国家标准和技术规范，建立合规评估与认证机制，优先应用于关系国家安全和民生的重要信息系统。

方案还强调构建国家网络安全风险管理框架，由单纯技术管理向基于国际标准的综合风险治理转变，从而提升各机构和组织的主动防范能力。

在组织体系方面，将进一步完善国家网络安全领导机制，加强各部门、各地方的专业力量建设，并指导相关单位建立网络安全防护队伍。

与此同时，积极构建国内外网络安全专家协作网络，扩大应急响应联盟，重点培养在人工智能、区块链等关键技术领域具备高水平能力的专业人才。

在人才培养方面，方案提出制定岗位标准与能力框架，完善培训与认证体系，定期开展多形式培训，覆盖各级党政机关及武装力量，不断提升网络安全保障能力。

最后，通过加强政府、企业与教育科研机构之间的合作，推动网络安全人才培养体系建设，逐步形成高素质专业人才队伍。

研究掌握网络安全领域的核心技术

该方案还提出了系列措施，包括审查、制定并公布优先掌握国家核心网络安全技术、产品和服务目录；推动建立国家机构向企业订购网络安全产品的机制；优先试点、测试越南自主掌握技术的产品。

此外，通过信息共享、技术支持和人才培养等活动，加强与网络安全先进国家及大型组织的双边合作，优先拓展与美国、欧盟、日本、韩国、印度、以色列、中国、英国、法国、德国等合作伙伴的合作；主动参与国际电信联盟（ITU）、国际事件响应与安全团队论坛（FIRST）、亚太计算机应急响应组织（APCERT）等组织；建立由越南主导的网络安全国际组织和论坛。

同时，参与联合国、东盟、亚太经合组织等的活动，以制定和推动全球网络安全规范和准则；积极推动各国签署和批准《联合国打击网络犯罪公约》，促使该公约早日生效实施；吸引外国和国际伙伴的资源，用于网络安全保障领域的研究、应用、创新、创业和技术转让活动，推动国内专家和组织参与全球网络安全相关活动及会议，鼓励企业和研究院所获得网络安全领域的国际认证和奖项等。（完）

越通社
#国家网络安全防护力量 #网络安全 #网络安全保障
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