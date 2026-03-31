数字银行Cake在越南推出GlobalX跨境收款解决方案

越通社河内——VPBank旗下的数字银行Cake日前推出了GlobalX跨境收款服务，旨在帮助用户快速、安全且低成本地接收海外汇款。



自 2026 年 3 月底，Cake by VPBank正式全面推行Cake GlobalX跨境收款服务。该服务允许所有在越南的Cake数字银行用户接收海外资金，并实现当天到账。这一解决方案直接通过数字银行扩展跨境收款的选择，简化以往高度依赖多个中介平台的复杂流程。



数字银行疏解迫切难题



在全球跨境电商规模已达7915亿美元且预计增长率将超过30%的背景下，越南的在线经营者（包括国际电商平台卖家、社交媒体内容创作者、自由职业者等）经常面临收款流程繁琐的困扰。传统的处理时间通常长达3-4天，甚至长达一周，并伴随着诸多隐性成本和高昂的汇率。



Cake GlobalX通过允许用户在几分钟内完成服务注册并获取账号信息，直接对接国际电商平台，从而有效疏解上述瓶颈，完全省去了高成本的中介环节。该解决方案支持多达10种主流外币（如美元、加元、英镑、欧元等），帮助用户从国际电商平台接收营收资金，并以具有竞争力的汇率在当天结转至其越南盾账户。



此外，每笔交易手续费仅1.1美元起（按越总行VPBank电汇买入价计算，约合2.9万越盾），极大优化了成本，特别适合有频繁跨境收入的用户。用户可直接在手机应用上进行24小时全天候交易管理，随时随地查看历史记录、透明追踪资金流向并主动掌控财务状况。



全流程100%在线操作，使接收境外汇款变得像国内转账一样快速、无缝。这不仅助力用户优化资金周转，更有效缓解了现金流压力。



Cake与Visa强强联手的先发优势



该解决方案基于Cake的AI数字银行技术基础设施与Visa的全球支付连接能力深度融合。这种结合为跨境收款打造了一个快速、稳定的平台，不仅符合国际通行标准，更为跨境资金流动提供了安全保障。



Cake by VPBank数字银行总经理阮友光分享道：“上线Cake GlobalX是我们扩展数字金融服务、满足越南用户跨境资金连接需求的进一步。我们始终致力于简化复杂的流程，强调每项银行服务的便捷性与透明度。Cake与Visa的成功先锋合作，也是一个重要的战略里程碑，助力本行更有信心迈向区域化发展的目标。”（完）

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