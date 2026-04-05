☕️越通社新闻下午茶（2026.4.5）

越通社河内——·在2021-2026年政府任期圆满结束之际，越南政府总理范明政发表署名文章，回顾过去五年的施政历程，展望新一任期的发展方向。越通社谨向读者全文介绍这篇文章。阅读全文
·越南第十六届国会第一次会议将于4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。会议各项筹备工作已全面完成，将通过越南电视台（VTV1）和越南之声广播电台（VOV1）进行现场直播。
·在2026年复活节来临之际，越南国会主席陈青敏于4月5日上午走访河内总教区，向天主教界致以节日祝贺。他强调，越南党和国家一贯尊重并保障公民的信仰自由和宗教自由权利，高度评价广大天主教同胞为国家发展以及推动越南与梵蒂冈关系所作出的积极贡献。阅读全文
·2026年4月5日标志着越南与爱尔兰正式建立外交关系30周年。历经30年的紧密联系，两国友好与多领域合作关系实现了强劲发展，成为彼此日益高效、务实的合作伙伴。
·越南农业与环境部正协同各部委、地方及行业，采取同步措施，确保粮食生产、流通与大米出口能够灵活适应市场变化，同时支持农民和企业开展收购，稳定销售渠道。上述信息是在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上公布的。
·越南国家银行副行长范清河表示，2026年货币政策将坚定稳定宏观经济目标，灵活应对全球波动，以支持可持续增长并控制通胀。2026年，全球及国内经济对货币政策调控提出更高要求：既要保持审慎以维护宏观稳定，又要在政策空间收窄的背景下灵活支持增长。阅读全文
·日前，越南驻老挝大使馆联合万象市越南人协会越南语委员会，在老挝首都万象举办了首届针对当地学生的“未来越南语使者”大赛。此次大赛不仅是一个语言交流平台，更是一项具有深远政治与文化意义的活动。
·越南政府近日颁布了关于内陆港建设投资与经营管理的第 106/2026/NĐ-CP号法令。本法令对内陆港的建设投资、经营管理作出了详细规定；适用于与内陆港建设投资、经营管理相关的越南及外国组织和个人。
·为加强越南与老挝在经济、贸易及旅游领域的合作，近日，越南岘港市同越南驻巴色总领事馆及老挝占巴塞省政府在占巴塞省联合举办了“2026年推动东西经济走廊连接投资贸易旅游合作论坛”。阅读全文
·广义省目前有5个指定渔港具备条件供远洋渔船靠港进行水产品产地确认。然而，由于管理区域广阔且渔船数量庞大，此前曾出现多项数据漏洞。为解决这一问题，沙岐边防检查站已与净和、净岐两个指定渔港协调，成立每日进出港数据核对小组。同时，该单位还与其他地方协调，对高风险渔船进行监控，如失去船舶监测系统（VMS）连接信号或无船籍号的停泊在本地区的渔船，为提高打击IUU捕捞效率作出贡献。
·越南卫生部目前就《高质量医疗诊治服务发展及医疗旅游促进方案》草案征求意见，旨在吸引外国游客及高收入越南公民。该草案设定的目标是：到2030年，河内、胡志明市、岘港、广宁和庆和等5个重点省市将开展“医院-酒店-度假区-旅行社”一体化的医疗旅游模式。阅读全文
·位于胡志明市中心的胡志明市书街（西贡坊阮文平街）在经过10年的形成与发展后，已成为滋养阅读文化的“潜流”。2016年1月9日，胡志明市书街正式投入运营，是全国首个专业化书街模式 。从最初的19个展位发展至今，该书街已拥有30个展位，吸引了全国20多家权威出版发行单位参加。
·在乂安省偏远的边境地区，有一个依偎在云间山腰的村落——怀门村（怀门），当地居民和游客亲切地称其为“天顶之村”。该海拔近1700米的村落是仁梅乡的21个村之一。
·4月7日“全民健康日”首次在全国范围内同步开展，主题为“主动预防疾病——建设健康越南”，旨在推动医疗理念从“以治病为主”向“以预防为主”转变，迈向全面、可持续的全民健康管理体系。（完）