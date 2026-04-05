☕️越通社新闻下午茶（2026.4.5）

越南政府于 2026 年 3 月 31 日颁布了关于内陆港建设投资与经营管理的第 106/2026/NĐ-CP号法令。本法令对内陆港的建设投资、经营管理作出了详细规定；适用于与内陆港建设投资、经营管理相关的越南及外国组织和个人。