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☀️越通社早安咖啡（2026.4.6）

越通社早安咖啡为您梳理昨晚今早的主要资讯，早上几分钟，了解天下事！

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党和国家领导同志入陵瞻仰胡志明主席遗容。图自越通社

越通社河内——·2026 年 4 月 6 日上午，越南第十六届国会第一次会议在首都河内隆重开幕。开幕前，各位代表前往胡志明主席陵敬献花圈，随后在英雄烈士纪念碑前敬献花圈。

·2026年4月6日星期一，第十六届国会第一次会议在首都河内国会大厦隆重开幕。4月6日上午8时整，开幕式通过广播和电视现场直播，供广大选民和人民收看。

·4月5日下午，越南政府总理范明政在河内会见了中国驻越南大使何炜。全文

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越南政府总理范明政在河内会见了中国驻越南大使何炜。图自越通社

·越共中央政治局2024年12月22日颁布的第57-NQ/TW号决议明确，将科学技术、创新和数字化转型确定为首要战略性突破口，为新时代国家发展奠定基础。随着决议的推进，数字化转型正在加速扩展，推动数字经济、数字社会形成，并提升国家治理效能。

·越南政府总理于2026年4月3日发布了第11/CT-TTg号指示，旨在动用海外越南人力量，在2026年至2030年阶段积极参与越南产品的推介、消费以及海外分销渠道的拓展工作。

·据越南政府门户网站报道，越南政府已颁布第80号决议，对《至2030年、远景展望至2045年越南城市规划、建设、管理与可持续发展行动计划》进行调整、补充和更新。

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位于普安市安平工业园区的韩资企业——泰原 Khvatec 有限责任公司的生产活动。该公司专门从事电子元件的冲压、铸造、电镀及组装，为电子工业提供配套服务。图自越通社

·据统计局的数据显示，2026年第一季度投资活动增长明显，全社会固定资产投资实际到位资金达744.7万亿越盾（折合人民币1862亿元），同比增长10.7%，高于2025年同期9.4%的增幅。

·随着私家车数量急剧增加，再加上来自周边省份的大量车辆，河内市正面临城市交通拥堵的难题，这已成为阻碍首都经济社会发展的直接障碍。为缓解交通拥堵，河内市不断部署各项配套措施，其中大力发展公共客运，力争到2030年满足至少30%的出行需求。

·日本 B&Company 网站发布文章指出，在原油价格上涨及生物燃料对保障能源安全具有巨大潜力的背景下，越南生物燃料市场正发生显著的变化。

·4月5日上午，胡志明市卫生局在全市同步设立64个免费体检点，为约1.6万名市民提供健康检查服务。这是该市首次在社区层面大规模组织体检、筛查和健康咨询活动，旨在提升居民对预防性医疗服务的可及性，并推动基层医疗向主动健康管理模式转型。

·海防市水产畜牧兽医支局日前与各有关单位和地方联合举行了“打击非法、不报告、不受管制（IUU）捕捞”主题普法宣传会议，旨在增强船主守法意识，从而助力加强管理并有效打击IUU捕捞行为。

·4月5日晚，越南卫生部与越南电视台在河内联合举行题为“健康人民——发达国家”的政论艺术活动，响应4月7日首个全民健康日，旨在按照越共中央政治局关于保护、关照和提升人民健康素质的第72-NQ/TW落号决议，从“治疗疾病”转向“预防疾病”的思维。

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胡志明市民众积极响应“全民健康日”。图自越通社

·为响应“全民健康日”（4月7日）及2026年“世界卫生日”，胡志明市人民委员会于4月5日上午举行了主题为“主动防病——共建健康越南”的纪念集会。（完）

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