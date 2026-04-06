第十六届国会第一次会议开幕：做好法律工作，肯定“体制先行一步”的作用

越通社河内4月6日——第十六届国会第一次会议于4月6日上午在首都河内隆重开幕。



出席开幕式的有越共中央总书记苏林；国家主席梁强；政府总理范明政；越共中央政治局委员、中央书记处常务书记陈锦秀；越共中央政治局委员、中央书记处书记、越南祖国阵线中央委员会主席裴氏明怀。



一同出席的还有原越共中央总书记农德孟；原政府总理阮晋勇；原国会主席阮文安、阮生雄、阮氏金银。



各位现任、原任党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会、国际嘉宾等一同出席。



会议开幕前，党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会、各位国会代表向胡志明主席陵敬献花圈并瞻仰遗容；各国会代表团代表向英雄烈士纪念碑敬献花圈。



此前，4月5日星期日，国会举行了预备会议。



肯定“体制先行一步”的作用



国会主席陈青敏主持开幕式并致词时表示，第十六届国会代表和2026-2031年任期各级人民议会代表选举已圆满成功。这是经过精心、周到准备，组织有序、专业，并得到全国选民和人民高度支持和共识的结果。与党的十四大及十四届二中全会圆满成功一道，选举结果继续肯定了人民对党和国家的信任；同时有助于提升越南国家在国际舞台上的形象和威望。



值此机会，陈青敏代表新当选的国会代表，向全国选民和人民、各位现任和原任党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会以及各位前任国会代表，特别是第十五届国会领导人和国会代表留下了许多重要印记，表示深切感恩。在国家面临诸多困难挑战的背景下，国会不断努力，进行了许多突破性革新；革新立法思维；大力推进科技应用、改革创新、数字国会、人工智能；肯定了“体制先行一步”的作用，及时疏通堵点，畅通发展资源；加强最高监督活动成效，决定国家重大问题和议会外交。



发扬责任精神和政治定力



陈青敏明确指出，经过40年革新，越南取得了诸多重要成就，经济多年来保持高速增长，经济规模达5140亿美元，居世界第32位；近5年年均增长6.2%，2025年达8.02%；人均收入达5026美元；多维贫困户比例降至1.3%；深度融入世界经济，在国际舞台上的地位和威望日益提高；国防安全得到保障；人民生活日益改善。多项战略主张和政策得到同步、有力部署，创造了新动力和发展空间；行政区域界线调整、政治体系组织机构精简和两级地方政府模式部署，按照精干、效能、效力、效率方向，对国家机器的组织和运行产生了重要转变。反腐败、反浪费、反消极斗争得到重视，取得诸多转变。



为成功实现党的十四大决议，政治局、书记处已颁布多项关于经济社会发展、建设和完善社会主义法治国家的战略决议和结论；革新政治体系的组织和运作，推动科技、改革创新和数字化转型，为国家下一阶段快速和可持续发展奠定基础。



“在此背景下，第十六届国会和国会代表需要继续继承和发扬前几届任期的成就；发扬责任精神、政治定力、坚定立场、现代治理思维、建设性的深刻客观的辩才；具备立法技能和长远眼光，具备分析能力和接触新问题的能力，适应科技强劲发展；确保法律不仅‘写得好’，更要‘在生活中行得通’。”陈青敏强调

国会主席陈青敏主持开幕式并致词时。图自越通社

将国家—民族利益置于首位



陈青敏表示，国会已通过第一次会议议程，包括以下重要内容：



第一，苏林总书记将发表重要指导讲话；这也是党和国家领导人对国会未来活动的战略方向。



第二，国会听取国家选举委员会作选举总结报告；确认当选的第十六届国会代表资格的结果；越南祖国阵线中央委员会主席团的报告；审议对第十五届国会第十次会议选民建议解决情况的监督结果。



第三，审议决定国家机器的组织机构，并选举、批准国家高级人事。这是会议的核心内容，对整个任期内国家机器的运行质量和效率具有重要决定意义。



第四，审议关于经济社会、财政、国家预算的报告；其中，评估2025年及2026年头几个月计划执行结果，在世界形势快速、复杂、难测，特别是中东冲突影响的背景下，提出突破性、可行的解决方案，以期在新任期首年即完成2026-2030年阶段经济社会发展计划目标。



同时，批准2024年国家预算决算；审议决定2026-2030年五年经济社会发展、国家财政、公共借款还债、中期公共投资计划。



第五，审议通过8部法律和1项规范性决议、2027年国会监督计划决议、关于成立国会专题监督团的决议以及第十六届国会第一次会议共同决议。



陈青敏明确指出，越南正站在具有转折意义的历史时刻，国会的责任和每位国会代表的责任非常重大但也无比光荣。陈青敏强调，党和人民期待国会代表继续成为智慧、本领、道德和奉献祖国、服务人民精神、敢想、敢做、敢担当的杰出代表，将国家—民族利益置于首位，无愧于越南国会80年光荣传统。



越通社记者将继续报道开幕式相关信息。（完）