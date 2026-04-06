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越南国会主席陈青敏：无愧为民有、民治、民享的国会

4月6日上午，第十六届国会以491名与会代表投票赞成（全票赞成）的结果，通过了选举陈青敏为越南社会主义共和国第十六届国会主席的决议。

越共中央总书记苏林向第十六届国会主席陈青敏赠送鲜花表示祝贺。图自越通社
越共中央总书记苏林向第十六届国会主席陈青敏赠送鲜花表示祝贺。图自越通社

越通社河内——4月6日上午，第十六届国会以491名与会代表投票赞成（全票赞成）的结果，通过了选举陈青敏为越南社会主义共和国第十六届国会主席的决议。

陈青敏在就职讲话中强调：“这对我而言是莫大的荣誉，同时也是我对党、国家、全国选民和人民肩负的崇高责任。”

陈青敏明确指出，越南正站在具有转折意义的历史时刻。他欣喜于国会过去80年取得的成就，同时表示国会的责任非常重大，但也无比光荣。陈青敏强调，第十六届国会将继续继承和发扬前届任期的成果，凭借智慧、坚强的政治本领、革新渴望和服务人民的精神，国会将继续努力奋斗，无愧为“民有、民治、民享”的国会，真正成为人民的最高代表机关、国家最高权力机关，成为社会主义法治国家的生动体现，一切为了民富、国强、民主、公平、文明的目标。

根据《越南社会主义共和国宪法》规定以及党、国家和人民信任托付的任务和权限，国会主席表示将竭尽全力奉献，报效祖国，服务人民；与国会、国会常务委员会、国会各机关和国会代表一道，继续革新，大力推进科技应用、改革创新、数字国会、人工智能建设，提高活动质量和效率，做到言行一致，立即行动，做得正确、有效、彻底。同时，继续强力革新立法思维，坚持“方法审慎，行动坚决”，集中完善、同步体制机制，使国家快速、可持续发展，满足国际一体化要求；提高监督质量，注重监督法律执行情况，视监督为创造、推动发展的工具；跟踪、审视、督促监督后建议的落实情况；提高决定国家重大问题的质量；继续深化议会外交，为进一步提升越南在国际舞台上的地位作出贡献。

陈青敏恳请以苏林总书记为首的党中央执行委员会、政治局、书记处，继续关心、领导、指导国会的活动；恳请各位现任和原任党和国家领导人、越南祖国阵线中央委员会领导人继续关心、建言献策、支持国会的活动。

陈青敏也希望各位国会代表、国会各机关、国会常务委员会、政府、各委员会、部委、机关、单位、组织、地方继续密切、及时、有效地协调配合；希望全国选民和人民、海外同胞、国际友人、各界贤达、知识分子、科学家、宗教界人士、新闻媒体机构继续陪伴与支持，以使第十六届国会完成党、国家和人民托付的任务；与全党、全民、全军一道，胜利实现党的十四大决议，实现建设和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福的越南，稳步迈向社会主义的渴望。（完）

越通社
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