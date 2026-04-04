☕️越通社新闻下午茶（2026.4.4）

越南政府总理范明政4月4日在2026年3月政府例行会议暨政府与各地方视频会议上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——越南政府总理范明政4月4日在2026年3月政府例行会议暨政府与各地方视频会议上致总结讲话时强调，在过去任期内，机遇、顺利、困难、挑战相互交织，政府坚定不移克服多重“逆风”，引领国家经济社会“航船”安全靠岸。 全文



·4月4日，越南政府总理范明政在政府驻地会见了科威特驻越南大使尤瑟夫·阿舒尔·萨巴赫，共商深化两国战略伙伴关系及能源安全保障合作的措施。 全文



·在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，越南国家银行代表通报了至今年底的利率政策调控方向以及支持利率稳定、促进经济增长的各项措施。 全文



·在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，针对中东军事冲突背景下的成品油供应问题，越南工贸部副部长阮生日新表示，冲突持续升级对成品油及其他气体燃料供应造成巨大影响。其影响范围和程度已超过上世纪70年代的石油危机。全文



越南政府办公厅主任兼部长陈文山4日下午在河内主持3月政府例行新闻发布会。图自越通社

·越南政府办公厅主任兼部长陈文山4日下午在河内主持3月政府例行新闻发布会。据陈文山介绍，政府总理范明政在会议上要求各部委各地区同步、有效落实党中央和国会的各项决议、结论和指示。坚定不移实现10%以上的增长目标，同时确保宏观经济大局稳定、抑制通货膨胀、保障经济各大指标平衡。 全文



·越通社驻开罗记者报道，埃及《外交家杂志》2026年3月刊发表了埃及前任驻越南大使雷达·阿尔-泰菲（Reda al-Taify）的文章，文中对越南推进革新事业以来的发展经验表示印象深刻。雷达·阿尔-泰菲根据其在河内任职期间（2010-2014年）的亲身经历，对越南战后至今的发展历程进行了全面分析。 全文



·据越南财政部统计局4月4日上午公布的2026年第一季度经济社会形势报告显示，第一季度越南吸引外商直接投资（FDI）注册资金达152亿美元，同比增长42.9%。其中，新批项目904个，注册资本总额达102.3亿美元，分别同比增长6.4%和1.4倍。 全文



·据越南财政部统计局4月4日公布的数据显示，2026年3月份，越南全国货物进出口总额达935.5亿美元，环比增长39.2%，同比增长23.9%。累计2026年一季度，货物进出口总额达2495亿美元，同比增长23%。其中，出口增长19.1%，进口增长27%，贸易逆差36.4亿美元。 全文

2026年3月份，越南全国货物进出口总额达935.5亿美元，环比增长39.2%。图自越通社

·根据越南财政部统计局4月4日上午公布的社会经济情况报告，2026年3月越南居民消费价格指数（CPI）环比上涨1.23%，主要原因在于国内汽油价格随国际燃料价格上涨，以及建筑材料因原材料和运输成本增加而上涨。2026年第一季度，CPI同比上涨3.51%。



·越南统计局局长阮氏香4月4日上午在2026年第一季度经济社会统计数据新闻发布会上表示，2026年第一季度国内生产总值（GDP）增长7.83%，较2025年同期的7.07%实现显著提升。这一成果在全球形势仍充满不确定性、特别是中东地区冲突持续紧张的背景下，为实现2026年全年发展目标奠定了坚实基础。 全文



·2026年4月4日，广治省文化、体育与旅游厅正式发布2026年和平节的形象标识，向国内外人民传递出对和平、团结与可持续发展的期盼。



·自1996年起与各国际组织合作开展战后遗留问题处理工作整整30年期间，广治省不断努力开展战争遗留爆炸物搜排和地雷防范意识教育活动，切实守护民众生命安全并推动社会经济发展。（完）