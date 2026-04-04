经济

政府例行新闻发布会：国内成品油供应可保障至2026年4月底

在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，针对中东军事冲突背景下的成品油供应问题，越南工贸部副部长阮生日新表示，冲突持续升级对成品油及其他气体燃料供应造成巨大影响。其影响范围和程度已超过上世纪70年代的石油危机。

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越南工贸部副部长阮生日新在新闻发布会上发表讲话。图自越通社

越通社河内 ——在4月4日下午举行的2026年3月政府例行新闻发布会上，针对中东军事冲突背景下的成品油供应问题，越南工贸部副部长阮生日新表示，冲突持续升级对成品油及其他气体燃料供应造成巨大影响。其影响范围和程度已超过上世纪70年代的石油危机。

面对这一形势，早在2026年3月初，越共中央政治局、越南政府、政府总理及工贸部就制定了两个情景。一个是短期情景（约4周），另一个是长期情景。目前正在执行的是长期情景。

关于供需和成品油价格的调控方案，工贸部紧抓既定原则，保障能源安全（成品油供应），根据国际市场油价变化更新信息，以适当调整国内成品油价格。评估对民众消费及生产经营活动的影响以及各项措施所产生的影响，以保障供需、稳定价格，确保国家、企业和消费者之间的利益平衡。

具体而言，工贸部已向政府建议颁布关于成品油调控的决议，以及动用预算为油价平抑基金垫付的决议。

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在海防港的石油进口活动。图自越通社

阮生日新表示，在供应方面，截至3月31日，榕桔炼油厂的产量增加了10%。榕桔炼油厂和宜山炼油厂可确保生产原料供应至2026年4月底。

“值得注意的是，2026年3月，各成品油经营企业已进口和采购了约320万立方米成品油。加上目前约160-180万立方米的库存，国内成品油供应可保障至2026年4月底。此外，工贸部将继续为后续月份制定相应情景”，阮生日新表示。

为确保后续供应，工贸部将继续提升国内生产能力，多样化能源供应来源，大力发展替代能源（其中包括E10生物燃料汽油），并提高储备能力。

在回答越通社记者关于今年夏季电力供应问题的提问时，阮生日新强调了政府“绝不允许缺电”的立场。这是一个极其困难但必须努力实现的目标。

根据2026年4月国家电力系统的运行方式，预计电力供应将同比增长约6.07%。全年累计总发电量达3500亿千瓦时，较2025年增长约7.9%。（完）

越通社
#政府例行新闻发布会 #成品油供应 #保障能源安全 #石油 #成品油价格
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能源安全

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