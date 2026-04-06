越共中央总书记苏林:国会必须实现更加强劲、务实、高效的改革

越通社河内——越南第十六届国会第一次会议于4月6日在河内国会大厦隆重开幕。



开幕前，党、国家、越南祖国阵线领导同志以及国会代表前往胡志明陵敬献花圈，入陵瞻仰胡志明主席遗容；各国会代表团代表还在烈士纪念碑前敬献花圈。



越共中央总书记苏林对第十六届国会代表及2026—2031年任期各级人民议会代表选举取得圆满成功表示热烈祝贺，并向获得全国选民信任的各位代表致以衷心祝贺。



苏林对第十五届国会及2020—2025年任期各级人民议会所作的重要贡献给予高度评价。在过去一届任期中，国会和各级人民议会不断创新组织和运行方式，提高立法与监督质量，审议决定了一系列国家发展的重大问题，在破除体制瓶颈、推动经济社会恢复与发展、巩固国防安全以及提升国家国际地位等方面发挥了重要作用。这些成果，连同越南国会80年来的光荣传统，为第十六届国会的继往开来与创新发展奠定了坚实基础。



苏林表示，新发展阶段对体制机制、增长模式、国家治理能力、政策反应速度、执行纪律以及人民生活水平提出了更高、更快、更严格的要求。



越共十四大已明确了到2030年的发展目标和到2045年的远景，强调要创新发展思维，畅通各类资源，最大限度发挥全民族大团结的力量。



在这一进程中，国会必须以更大力度、更实举措、更高效率推进改革创新，全面履行宪法赋予的职责。



国会是汇聚人民意志、愿望和当家作主权利的最高机构，是决定国家重大问题的权力机关，是将党的主张转化为法律、政策并付诸实践的重要平台。每一位国会代表都应深刻认识到，自己不仅代表本选区的选民，承载着选民的信任，更肩负着国家命运、人民信任和子孙后代未来的重任。



为此，苏林建议第十六届国会重点推进以下四项重大任务：



第一，大力推进立法创新，建设现代、统一、稳定、可行且具有发展导向的法律体系。



国会必须进一步提高将党的决议制度化、具体化为政策和法律的能力，为实现2026—2031年及更长时期的经济社会发展目标提供坚实的法律保障。法律体系应真正成为发展的制度基础，成为保障人权和公民权利的工具，成为推动创新、解放生产力、开辟新发展空间的动力。



国会需要全面审查法律体系结构，完善国家法律体系架构，坚决克服“法律束缚”、交叉重叠及将责任下移等现象，确保法律出台后真正落地，做到群众易懂、企业易行、国家机关易于执行。



特别是要从根本上转变立法思维，向发展导向转型。法律不仅要管理已有事物，更要为新事物开辟道路；不仅要规范现实，更要引领未来；法律不仅要“开路”，还要“修路”。对于新问题、新领域、新模式和新生产力，要采取适当方式，大胆开展有控制的试点，为创新和提升国家竞争力创造条件。



立法过程必须更加科学、民主、透明，充分听取专家、科学家、国际经验、企业和人民的意见。每一部法律都必须从国家和民族的利益出发，坚决防止利益集团和局部利益，杜绝一切扭曲政策的不良影响。要从“为立法而立法”转向“以发展为目的立法”，从“纸面上的好法律”转向“现实中的好法律”。法律实施的效果以及人民和企业的满意度，应成为衡量立法质量的最高标准。



第二，提升国会最高监督水平，向着务实、尖锐、追责到底及注重结果的方向迈进。



苏林建议本届国会集中监督重大问题、关键领域和发展中的“瓶颈中的瓶颈”；关注选民和人民关心的热点问题；特别是党的重大主张的落实情况、法律执行组织工作、国家资源使用、公产管理、厉行节约、反对浪费以及国家机关的问责制等问题。每一项监督内容必须挂钩具体责任、具体期限、具体产品和具体结果；监督必须基于数据、证据和定量指标，并在设定的目标与取得的结果之间进行清晰的对比。



与此同时，必须大力发挥国会下属机构、国会代表团及每一位国会代表在监督活动中的作用；同时加强国会监督与党的检查监督、审计监察及国家其他监督机制之间的协调配合，形成综合力量，推动国家机器正确行动、快速行动、高效行动。



第三，提升在国家重大事项决策中的本领与远见；确保决策精准及时，立足国家长远利益。



迈入具有历史转折意义的发展时期，国家要求国会不仅要做出正确的决定，更要做出精准及时的决定；因为一项政策的迟缓可能会错失战略机遇。有关经济社会、国家预算、公共投资、国家目标计划及国家重大项目等问题，都是关乎国家根本及长远利益的重大决策，必须进行全面、科学、审慎的审议，但绝不能让迟缓成为发展的瓶颈。



在资源仍然有限的条件下，国会更需提高政策分析能力、战略预测能力及影响评估能力；必须选准重大事项、关键突破口、重点工程及核心领域以集中资源，绝不搞平铺直叙、零星分散或平均主义。投资不仅是为了眼前的增长，更要为国家未来数十载创造新增长动力、新竞争力和新发展空间。

会议场景 图自越通社

国会的每一项决策都必须置于国家发展战略总体布局之中，置于瞬息万变国际局势之中，并满足保障独立、自主、安全及可持续发展的要求。国会为当下做决定，但须对未来负责。这不仅是政治定力、战略远见和立法智慧的体现，更是一个国家最高权力机关的深度所在。



第四，继续朝着现代化、专业化、贴近民众、贴合实际及加快政策反应速度的方向，创新国会组织和运作方式。



在一个不断变化的世界中，国会的运行不能再固守既有的立法节奏与审议模式，而必须具备更强的制度适应性与政策应变能力。立法决策应更加及时、高效，在加快审议与通过程序的同时，依然确保决策的严谨性、合宪性与正确性。需继续研究合理地增加会议次数，实现国会及国会各下属机构形式的多样化与灵活性，特别是大力应用数字技术、在线形式及数字生态系统，以便提高政策审批工作中的及时性、主动性与有效性。



必须继续提高每一位国会代表，特别是专职代表的履职质量和效率；进一步巩固并发挥国会代表团的作用，使其真正成为国会与选民和人民之间的坚实桥梁。



他说：“国会必须与人民建立更加紧密的联系；扩大接收和倾听选民、人民、企业界、知识分子及科学家意见的渠道；加强国会所有活动公开透明化；建设数字化、现代化、智能化国会，但首先必须是一个亲民、懂民、为民、为人民的利益而行动的国会。当民心得到倾听，当民意得到忠实反映，当决策源于生活实际，国会必将更加强大，国家必将更加稳固，社会信心也必将更加坚定。”



第十六届国会任期已担负起极其重大的使命开启。他深信并期待每一位国会代表将不断磨练政治定力，提高水平、能力和责任感；真正做到亲民、近民、懂民、听民，忠实反映人民的意志和愿望；始终把国家和民族利益放在每一项决策中首位。这是新时期人民代表的核心品质。



苏林重申，面对民族具有历史意义的新机遇，凭借越南国会80年的辉煌传统；在党的英明智慧领导下；在人民的同心支持下；在政府及整个政治体系的紧密配合下；凭借全体国会代表民主、创新、热忱和负责的精神，第十六届国会定将圆满完成党、国家和人民交付的重任；与全党、全军和全国人民一道，共同实现建设一个渴望和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福并在社会主义道路上稳步前进的越南。(完)







