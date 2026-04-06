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2026年无人机足球赛首次在西宁省举行 科技游乐场气氛热烈

西宁省科技厅于4月5日举办了无人机足球（Drone Soccer）体验与比赛活动，吸引了众多青少年参与，有助于传播科技热情并推动当地STEM教育。

无人机足球（Drone Soccer）科技游乐场气氛热烈。图自越通社
无人机足球（Drone Soccer）科技游乐场气氛热烈。图自越通社

越通社西宁——西宁省科技厅于4月5日举办了无人机足球（Drone Soccer）体验与比赛活动，吸引了众多青少年参与，有助于传播科技热情并推动当地STEM教育。

据此，这是西宁省初中生首次在2026年“科技、创新和数字化转型周”框架内接触全新的科技游乐场——无人机足球赛。

西宁省科技厅副厅长、比赛组委会主任阮忠孝表示，该活动旨在为全省青少年创造一个健康、有益的科技、创新游乐场。

“我们最大的目标不仅仅是比赛，更是创造一个生动的STEM-无人机教育环境，帮助学生熟悉技术，锻炼数字技能、团队合作精神，并传播遵守飞行安全法律的意识。”阮忠孝强调。

此次活动吸引了来自新宁坊、平明坊、隆和坊等地9所初中的24支优秀队伍参赛。

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无人机足球（Drone Soccer）科技游乐场气氛热烈。图自越通社

据阮忠孝介绍，学生们经历了紧张刺激的淘汰制对抗赛，严格遵守国际无人机足球联合会标准。通过比赛，他们展现了敏锐的技术吸收能力、聪明的战术和非常高尚的体育精神。特别地，整个操作、比赛和充电过程都在网笼系统内严格监控，未发生任何安全事故。

最终，组委会向陈兴道初中学校的“THD3”队颁发了一等奖；向阮文追初中学校的“NVT3”队颁发了二等奖；向阮文追初中的2支队伍颁发了2个三等奖。此外，组委会还向陈兴道初中的“THD2”队颁发了公平竞赛奖。

在紧张激烈的比赛后，平明坊阮文追7年级二班学生黎德孟兴奋地表示，比赛帮助他锻炼和发展了多项重要技能，如使用飞行器、协调能力和团队合作精神。“尽管气氛紧张刺激，但凭借自己的努力和队员们的紧密配合与支持，我和朋友们逐步克服了挑战。这不仅是一次难忘的经历，也让我在学习和社会实践中更加自信、更有胆识。”黎德孟分享道。

阮文追初中校长黎氏香强调，推动STEM教育是该校发展定向的重点之一。她说：“我们非常自豪，尽管学生们年龄还小，但已勇敢克服了最初的羞涩，挑战自我并在比赛中取得了令人印象深刻的成绩。这不仅是他们的成功，也是省人委会、各部门、行业及各赞助单位给予深切、富有意义关怀的证明。在此基础上，学校将继续推动改革创新，加强数字技术应用，为未来提升教育质量作出贡献。”

西宁省科技厅副厅长阮忠孝表示，继此次比赛成功后，第二次比赛将继续在隆安坊李自重初中学校举行，来自隆安坊、新安坊、庆后坊等地10所学校的24支队伍将参赛。（完）

越通社
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