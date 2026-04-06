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以数据为中心 以技术为工具

越共中央政治局2024年12月22日颁布的第57-NQ/TW号决议明确，将科学技术、创新和数字化转型确定为首要战略性突破口，为新时代国家发展奠定基础。随着决议的推进，数字化转型正在加速扩展，推动数字经济、数字社会形成，并提升国家治理效能。

河内理工大学的学生选民在VNeID应用上查看候选人信息，以便主动了解情况，在参与选举时提高认识。图自越通社
河内理工大学的学生选民在VNeID应用上查看候选人信息，以便主动了解情况，在参与选举时提高认识。图自越通社


越通社河内——越共中央政治局2024年12月22日颁布的第57-NQ/TW号决议明确，将科学技术、创新和数字化转型确定为首要战略性突破口，为新时代国家发展奠定基础。随着决议的推进，数字化转型正在加速扩展，推动数字经济、数字社会形成，并提升国家治理效能。

行政审批制度改革被确定为关键突破环节，对制度完善、数据建设和数字基础设施提出更为迫切的要求。4月4日，公安部、司法部和科学技术部签署跨部门协作机制，旨在确保政策实施协同高效，更好服务人民和企业。

在建设现代司法行政体系方面，司法部已投入运行民事执行数字平台。该平台有助于缩短案件处理时间，提高透明度，使民众能够在线跟踪办理进程，从而降低时间和经济成本。

在地方层面，数字化转型紧密结合实际需求推进。顺化市已在VNeID应用中整合社会保障账户，力争实现符合条件公民电子身份账户全覆盖。基层干部表示，通过“逐户走访”帮助群众完成注册，尤其在少数民族地区获得广泛支持。

金瓯省注重数字基础设施建设，将数据视为核心资源。当地认为，推动人工智能应用和建设安全数据平台，不仅能提升工作效率，也有助于加强网络安全保障。

在河内，人工智能摄像系统已用于交通管理，自2026年3月初以来已发现并处理7300多起交通违法行为。阮文姜中校表示，该系统全天候运行，有助于快速发现违法行为并提升交通参与者的守法意识。

在新兴领域，奠边省被选为低空经济试点地区，应用无人机（UAV）技术。科学技术部副部长裴黄方表示，该项目重点在于构建具体应用模型，以评估效果并完善管理机制。

西宁省加快高科技发展，将无人机技术作为重点方向。当地政府表示，通过推进合作项目建设科技生态体系，不仅服务经济发展，也有助于培养高素质人力资源。

实践表明，第57号决议正以“以数据为中心、以技术为工具”的路径逐步落地见效。但其最终成效仍取决于执行力度以及各级各部门之间的协同配合，确保数字化转型真正成为推动可持续发展的关键动力。(完)


越通社
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数字化转型

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