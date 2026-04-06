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沙盒——新一代金融中心的“政策实验室”

胡志明市在金融科技（fintech）领域的排名持续提升并保持强劲增长态势，正逐渐成为全球金融版图上的新亮点。在此背景下，沙盒(sandbox)被视为“政策实验室”，为城市缩短国际金融中心建设工期奠定基础。

资料图。图自越通社
资料图。图自越通社

越通社胡志明市——胡志明市在金融科技（fintech）领域的排名持续提升并保持强劲增长态势，正逐渐成为全球金融版图上的新亮点。在此背景下，沙盒(sandbox)被视为“政策实验室”，为城市缩短国际金融中心建设工期奠定基础。

排名提升带来新动力

根据最新发布的《第39期全球金融中心指数报告(GFCI 39)》，胡志明市排名上升了11位，在全球120个金融中心中位列第84；同时，被列为未来2至3年内影响力有望提升的金融中心之一。

这一提升趋势与金融科技行业的快速发展不谋而合。在金融科技项目，胡志明市的排名上升7位，从第90位升至第83位。

此前，据国际创业生态评估机构StartupBlink发布的2025年报告也显示，胡志明市连续第四年在全球创业生态系统排名中上升，其中金融科技成为增长最快的领域。值得注意的是，胡志明市目前在区块链领域位列全球前30，并在东南亚排名第二。

这些动态不仅反映了地位的提升，也显示出选择差异化发展路径的潜力。作为一个后发市场，胡志明市能够更快速地接触新金融模式，而无需完全遵循传统金融中心的既定发展路径。

在这一战略中，越南胡志明市国际金融中心（VIFC-HCMC）是基于上述增长动力和转型趋势建设的。实现这一方向的关键因素之一是沙盒机制。该机制允许各组织、企业在法律尚未完善或需要调整的情况下，试点部署新技术、产品、服务或商业模式，但在严格控制的范围、时间和条件下进行。

据越南胡志明市国际金融中心执行机构副主席阮友勋表示，沙盒应被视为一个多功能组成部分：既是管理工具、吸引投资的手段、也是提升国家竞争力的核心因素。对于越南胡志明市国际金融中心而言，这将成为发展数字金融、数字资产、跨境支付、实体资产代币化、绿色金融以及碳市场等各战略支柱的基础。

沙盒设计与企业期待

根据越南胡志明市国际金融中心发展目标，胡志明市经济大学研究团队提出了沙盒模型，聚焦于具有较高增值潜力的领域，同时确保将风险保持在可控范围内。

胡志明市经济大学研究团队的建议把重点放在正在重塑全球金融市场结构的领域，其中跨境支付被确定为优先试点方向，旨在提升交易速度和降低成本，同时仍满足外汇管理、反洗钱及客户资产保护的要求。此模型下的所有资金流必须通过监管银行系统，并严格遵守交易身份识别和可追溯性标准。

试点模型的共同特点是设有明确的“防护措施”，允许在可控范围内实施，同时确保在必要时具备监管、追踪和干预的能力。贯穿始终的原则是，沙盒并非“法律豁免区”。涉及个人数据保护、网络安全、反洗钱、外汇管理及法律责任的基本规定仍完全有效。

这一做法表明，沙盒并不会削弱国家的作用，反而有助于在日益复杂的金融市场中提升管理能力。通过受控试验并生成实际数据，该机制发挥“政策实验室”的作用，有助于缩短技术创新与法律框架之间的差距。

从企业角度看，国际金融中心的建立不仅拓展了银行和投资活动的空间，还为科技公司更深入参与数字金融服务的发展创造便利条件。（完）

附图。图自越通社

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越通社
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