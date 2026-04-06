核电行业人力资源培训与供应

越通社河内——确定核电为战略性高科技领域后，庆和省正集中加强培训工作，建设达到国际标准的专家和管理干部队伍。在当前新背景下，这被视为保障国家能源安全及核电项目安全运行的先决条件。



越南政府总理颁布了关于批准大规模培训方案的第1012/QĐ-TTg号决定，动员11个重点教育机构参与，为2030-2035年阶段核电站的安全运行目标做好准备。



到2030年，越南宁顺1号和宁顺2号核电站需要约4000名高素质人力资源。其中，为管理、研究及教学工作的120名专业讲师进行培训。



在2031-2035年阶段中，全国将继续培训和补充培养人力资源，以满足核电站的实际需求。



庆和省内务厅正就职位安排、职称标准进行梳理，以满足核电能源领域的国家管理要求。在此基础上，职能部门正制定招聘、接收及待遇政策，营造有利的工作环境，以吸引专家和工程师等人才。



核电发展不仅是推动经济结构向绿色、现代方向转型，还开辟了新的就业发展空间。这还彰显越南在保障能源安全及实现经济社会可持续发展方面的决心。

核电领域的人力资源供应必须‘特事特办’，与其他领域不同，尽早培养出高水平、专业对口、资深且达国际标准的工程师、专家和管理干部队伍是越南能够安全、有效且可持续地发展核电的先决条件。 庆和省内务厅厅长武志王

庆和省就业服务中心定期与地方配合，对职业培训需求进行考察，支持项目区居民获取招聘信息，同时组织各项就业交易会。（完）