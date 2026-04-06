欧洲越南女企业家协会在德国成立



越通社柏林4月6日——4月5日下午，德国越南妇女联合会主持举办了全欧文艺节暨欧洲越南女企业家协会成立仪式，来自10个欧洲国家的越南妇女协会参加了活动。



据越通社驻德国记者报道，出席活动的嘉宾包括越南驻德国大使阮得成及夫人；德国越南妇女联合会主席、欧洲越南妇女联合会副主席郑氏梅；基民盟议员、塔勒市越南人协会主席阮业协，以及众多在德、在欧洲的越南社团代表。



欧洲越南女企业家协会主席郑氏未在成立仪式上致辞时肯定，这是一个非常重要的里程碑，为在欧洲的越裔女企业家在共同屋檐下建立联系奠定了基础。她强调，在欧洲的越南女企业家有一个深刻的共同点，那就是奋发向上的意志和肯定自身价值的渴望。她还呼吁所有正在经商的越裔女性，无论行业和规模大小，都应加入协会，以便共同走得更远、更稳。



2025-2028年任期欧洲越南女企业家协会执行委员会由在多个欧洲国家代表越南人社群的典型女企业家组成，她们不仅在商业上取得成功，还为社区活动和国际联系做出了非常积极的贡献。



根据活动方向，在首个奠基阶段之后，第二阶段协会将通过座谈、经验分享、伙伴对接、贸易促进和组建如美甲、房地产、餐饮等相应的行业小组进行深度合作。第三阶段是扩展、融入和提升地位，面向国际交流，对接越南和世界女企业家组织，助力宣传越南女企业家有胆识、智慧和人文的形象。

阮得成大使发表讲话。图自越通社

阮得成大使在仪式上发言，表示很荣幸出席这场汇聚了远离祖国的越南女性才华、美丽、智慧、胆识和奋发向上渴望的盛会。阮得成表示，欧洲越南女企业家协会成立是一个值得骄傲的里程碑，表明越南女性日益在商业、创业和国际一体化中确立地位。大使相信，女企业家协会将成为连接在欧洲的越南企业与祖国的重要桥梁，是推动国际合作、贸易和投资的动力，同时有助于提升现代、有胆识、创新和融入的越南妇女形象。



关于全欧文艺节，阮得成大使认为这不仅是一次弘扬文化特色、维护越南语和越南传统的契机，也是国际友人更了解一个富有特色和人道主义的越南的机会。



首次举办的全欧文艺节是一个特殊的里程碑，标志着欧洲越南人社群的成熟、凝聚和规模。由欧洲妇女联合会发起、德国妇女联合会承办的该节不仅是艺术活动，更是为了肯定越南文化不仅得到保存，而且“正在欧洲生活、发展和闪耀”，正如德国越南妇女联合会代表发言中所说。该节吸引了来自德国、荷兰、捷克、波兰、英国、比利时、西班牙、瑞士和斯洛伐克的越南妇女协会参加，带来了许多充满越南文化特色的精彩节目。（完）