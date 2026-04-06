零售与消费服务市场释放乐观信号

越通社河内——据财政部统计局刚公布的2026年第一季度经济社会形势报告，零售与消费服务市场正释放出十分乐观的信号。



具体而言，今年前3月按现行价格计算的社会商品零售和消费服务收入总额约达1902.8万亿越盾，同比增长10.9%。



仅2026年3月，社会商品零售和消费服务收入总额约达638.6万亿越盾，同比增长12.1%。



|从2026年第一季度的行业结构看，商品零售总额约达1452.4万亿越盾，占总额的76.3%，比重最大，同比增长10.9%。



住宿和餐饮服务营收达234.7万亿越盾，增长13.3%，占总额的12.4%。其中，岘港和芹苴表现最为突出，增长率分别为18.1%和15.1%。其他服务达192.8万亿越盾，同比增长8%。



旅游业继续彰显其关键地位，第一季度旅游营收约达22.9万亿越盾，同比增长12.5%，主要得益于新年和春节假期期间国内外游客数量的爆发式增长。



特别是，2026年第一季度越南接待国际游客达676万人次，同比增长12.4%。这是有史以来第一季度接待国际游客量的最高记录。



与此同时，运输和电信行业也记录了非常积极的数据。第一季度客运量预计达16.498亿人次，增长18.3%；货运量达8.109亿吨，增长14.5%；按现行价格计算的电信营收预计达102.8万亿越盾，增长6.3%。

各专家认为，2026年第一季度的成果为后续季度的发展奠定稳固基础。



越南财政部统计局服务与价格统计司司长阮秋莺认定，国内零售与消费服务市场将继续为2026年的经济增长作出贡献。为实现两位数增长目标，她建议未来需同步且灵活地实施多项解决方案，包括在数字平台上开展集中促销活动，对个体经营户和企业实施灵活的税收机制，以支持国内生产。



另外，严密监控油价及必需品价格，维持消费者稳定的购买力，保障宏观经济稳定，继续推动“越南货”深度进入国内零售系统，鼓励“越南人优先使用越南货”。



她相信拥有超过1.03亿人口的国内市场将助力越南经济在第二季度及2026年全年实现强劲增长。（完）