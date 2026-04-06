越南商品在突尼斯市场的潜力巨大

越通社河内——据越南驻阿尔及利亚兼辖突尼斯商务处消息，突尼斯目前已成为一个充满活力的市场，是进入北非乃至非洲地区的门户，为越南出口产品及工业品组群开辟了巨大空间。



突尼斯已签署8项多边及双边自由贸易协定（FTA），也是执行涵盖54个成员国的非洲大陆自由贸易区（AfCFTA）的先驱国家之一。因此，该国被视为包括越南在内的各国商品进入非洲、阿拉伯市场，尤其是北非地区的门户。突尼斯每年对生咖啡（主要是罗布斯塔咖啡）的需求量为3万吨，大米3万吨，食糖36万吨。



在法律框架方面，越南与突尼斯已签署多项重要文件，如：贸易协定（1994年），其中双方承诺给予彼此最惠国待遇；经济、文化、科学技术合作协定（1999年）；农业合作框架协定（2002年）；越南工商联合会（VCCI）与突尼斯工业、贸易及手工业联合会（UTICA）关于企业界合作、支持与发展的谅解备忘录（2005年）；互免外交、公务及特别护照签证协定（2007年）；避免双重征税和防止逃漏税协定（2010年）。



此外，两国已举行三届政府间委员会会议。2025年，越南对突尼斯出口额达4060万美元，主要产品包括生咖啡（罗布斯塔）、胡椒、腰果、椰丝、水产品等农产品，以及手机及零部件、鞋类、纺织服装、纤维、机械、电子元器件、塑料原料和化学品（羧酸）等工业品。



进口方面，越南从突尼斯进口的主要产品包括农产品、食品和工业原料，如海鲜、医疗机械、饲料粉等，进口额达1735万美元。



越南驻阿尔及利亚兼突尼斯商务处表示，预计将于2026年6月5日至11日在突尼斯组织工作计划，出席非洲国际食品工业博览会，并举办越突企业在线贸易对接会，旨在加强两国合作关系，助力提升出口总额。（完）





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