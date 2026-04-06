经济

国际视角下的越南经济在全球“逆风”中仍维持高增长势头

戴德梁行（Cushman & Wakefield）认为， 预计越南2026年GDP增长约6.3%，仍处于东南亚最高水平之列。大华银行（UOB）提出更为乐观的情景，预计增长约7.5%。

纺织品出口是促进经济增长的项目之一。图自越通社
纺织品出口是促进经济增长的项目之一。图自越通社

越通社河内——在未来几年中，越南极有可能继续成为亚洲增长最快的经济体之一，仅次于印度。这是标普全球评级（S&P Global Ratings）于2026年4月2日在河内召开的会议上作出的认定。据该机构预测，得益于出口和基础设施投资的动力，尽管全球环境风险增加，越南2026-2028年阶段的GDP年均增长率仍可维持在6.7%。

据标普全球评级的评估，在诸多“逆风”环境下，越南仍能维持高增长地位体现出其宏观基础的显著改善及经济的适应能力。

其他国际金融机构普遍维持积极看法。戴德梁行（Cushman & Wakefield）认为， 预计越南2026年GDP增长约6.3%，仍处于东南亚最高水平之列。大华银行（UOB）提出更为乐观的情景，预计增长约7.5%。

各国际金融机构均对工业生产及高科技出口起着日益明显的作用给予认可。越南正从全球供应链重组趋势中获利，出口结构正向增加电子产品、科技设备比重的方向转型，从而提升了附加值和竞争力。

另外，服务业，特别是旅游、零售及金融科技服务领域积极复苏，有助于巩固内需消费基础。这是在全球贸易仍存在不确定性因素的背景下，帮助经济减少对外需依赖的重要因素。

据汇丰银行（HSBC）评估，越南的优势不仅在于竞争性成本，还在于其深度融入地区供应链的程度，继续巩固其在全球价值链中的地位，并主动制定应对贸易风险的方案，这是是维持中期增长势头的关键。

另一值得关注的因素是今后提升“增长质量”的能力，经济正转向更多依靠生产力、创新及附加值的方向。基础设施、物流及能源得到强力推进，被视为中长期增长的重要“杠杆”。

然而，专家也提醒，越南并非对外部冲击“免疫”。亚洲开发银行（ADB）警告称，如果冲突升级，包括越南在内的东南亚发展中经济体的增长可能会下降0.6-2.3个百分点。

尽管如此，诸多国际机构强调，越南的政策空间依然较大，政府正继续完善体制，加大公共投资拨付力度，并推动数字转型、创新及绿色经济等新增长动力。

从长远来看，越南正在迎来重要的机遇，推动增长模式向更加可持续方向转型。从一个依靠低廉劳动力成本的经济体，越南正通过科技、创新和人力资源开发逐步提升其在全球价值链中的地位。

2026年增长前景不仅体现在数字上，更反映了国际社会对越南适应能力与改革决心的信心。在动荡的世界中，越南若能利用好现有机遇，完全可以将短期挑战转化为新一轮发展周期的动力。（完）

越南国家银行总部 图自越通社

在支持复苏与促进增长中实现财政收支平衡

经济专家认为，当前形势下实施减税降费政策以支持企业复苏、促进经济增长是必要之举。但这也意味着国家在短期内正面临更大的财政收支平衡压力——既要为刺激经济预留财政空间，又要确保国家金融安全，并满足发展投资和社会保障支出需求。

越通社
#越南经济 #高增长 #经济增长 #GDP #国内生产总值
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