在供应和物流压力下 越南胡椒出口仍大幅增长

越通社胡志明市——2026年3月，越南胡椒出口量和出口额均实现显著增长，表明该行业尽管仍面临供应和物流方面的诸多风险，自年初以来仍释放出明显的复苏信号。



据越南胡椒与香料协会（VPSA）的统计数据显示，2026年3月份，越南各类胡椒出口量达30638吨，创汇近2亿美元，分别环比增长119.3%和51.3%。



在出口市场方面，美国和中国仍是越南胡椒的两大主要出口市场，出口量分别达8059吨和3663吨，分别环比增长121%和134.7%。此外，越南胡椒对其他许多市场的出口也出现大幅增长，如埃及增长294.5%，荷兰增长206.6%，加拿大增长205.8%，菲律宾增长183.6%。



今年前3月，越南各类胡椒对外出口66350吨，创汇4.3亿美元。与去年同期相比，出口量增长39.2%，出口额增长31.7%，反映出第一季度出口活动的强劲复苏势头。



从2026年第一季度出口市场来看，美国继续是最大市场，出口量达16859吨，同比增长63.9%，占25.4%的市场份额。对中国出口量达8563吨，大幅增长321%，成为第二大出口市场。其后依次为阿联酋（3182吨，增长15.4%）、印度（2456吨，下降27.1%）以及菲律宾（2383吨，增长46.9%）。亚洲继续成为主要增长动力，占出口总量的46%；美洲占28%，欧洲占20%。



另一方面，胡椒进口也大幅增长。2026年3月份，越南各类胡椒进口量为10313吨，环比增长66.2%，同比增长108.8%。



2026年前三月，越南胡椒进口总量达21201吨，同比增长118.9%，进口额达1.21亿美元。主要供应来源为柬埔寨（11686吨，占55.1%），其次为巴西（4601吨，占21.7%）、印度尼西亚（3538吨，占16.7%）。



尽管出口表现良好，但据越南胡椒与香料协会的数据显示，2026年初胡椒市场正面临供需失衡的问题。预计2026年胡椒产量将达17万至18万吨，比上一季减少15%至20%，原因是天气不利以及树木老化。供应短缺已推动国内胡椒价格上涨，价格波动在14万至15万越盾/公斤之间。



除了供应问题，胡椒行业还面临着巨大的物流压力。中东冲突升级导致运输成本上涨2至3倍。许多航线被迫调整，避开红海区域，这不仅延长了运输时间，还增加了运输成本。



中东目前约占越南胡椒出口总额的15%，并且是一个重要的转运中心。然而，一些企业已经不得不暂时停止接收新订单，以减少成本和延迟交货的风险。若这种情况持续下去，越南通过中东及周边地区的胡椒出口活动将受到干扰，从而影响2026年整个行业的增长。（完）



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