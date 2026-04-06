越通社河内——4月6日下午，越共中央政治局委员、中央军委副书记、国防部部长潘文江大将在河内会见了中国驻越南特命全权大使何炜。中国驻越使馆国防武官姜波大校一同与会。



潘文江大将强调，近期，在两党、两国高层的战略指引下，越中在各领域的双边合作关系日益走深走实。



今年3月，双方成功举办首次越中外交、国防、公安“3+3”战略对话机制部长级会议。会议结束后，双方在越南广宁省和中国广西壮族自治区成功举办了第十次越中边境国防友好交流活动，为加强两国团结友谊、深化防务领域务实合作作出贡献。



越南国防部部长潘文江大将会见中国驻越南大使何炜。图自《人民军报》

潘文江希望，今后中国驻越南大使馆继续与越南国防部密切配合，推动双边防务合作不断走向深入。



何炜在会上强调，"3+3"战略对话非常成功，成效显著，通过对话有助于增进两国政治互信，将中越关系提升至新高度。继"3+3"战略对话之后，第十次越中边境国防友好交流活动成功举办，有助于加强两国国防部之间的合作关系和两国人民之间的友谊。



何炜希望今后双方加强各项交流活动，其中包括政治工作交流、海军与海警联合巡逻、两国青年军官交流等。（完）