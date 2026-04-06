第十六届国会第一次会议：为了人民的利益而行动

越通社河内——越南第十六届国会第一次会议4月6日在河内国会大厦隆重开幕。越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话。国会主席陈青敏致会议开幕辞。
继承和发扬历届国会的成就
陈青敏表示，经过近40年的革新事业，越南在经济社会发展方面取得了诸多重要成就，经济规模预计达到5140亿美元，居世界第32位，近5年平均增长率为6.2%，其中2025年增速达8.02%，人均收入达5026美元。多维贫困户比例降至1.3%，深度融入全球经济，在国际舞台上的地位与威望不断提高，国防、安全得到维护，人民生活日益改善。反腐败、反浪费、反消极工作继续得到推进。多项战略主张和决策得到同步、有力部署，创造了新的动力和发展空间。行政区划调整、政治体系组织机构精简以及按照精简、效能、效力、效率方向部署两级地方政府模式，为国家机构的组织和运作带来了重要转变。
为了成功落实党的十四大决议，中央政治局、中央书记处发布了多项关于发展经济社会、建设和完善社会主义法治国家的战略决议，革新政治体系的组织和活动方式，推动科技、创新、国家数字化转型，为今后国家快速可持续发展奠定基础。
在此背景下，第十六届国会和各位国会代表需要继承和发扬历届国会的成就，强化责任意识、提高政治本领、坚定立场，本着建设性精神进行深刻客观的辩论。同时，具备立法技能、长远眼光和分析能力、接触新问题的能力，满足科学技术蓬勃发展的要求，确保法律效力不仅“文本良好”而且“生活中良好”。
为了人民的利益而行动
苏林强调，国会是汇聚人民意志、愿望和当家作主权利的最高机构，是决定国家重大问题的权力机关，是将党的主张转化为法律、政策并付诸实践的重要平台。每一位国会代表都应深刻认识到，自己不仅代表本选区的选民，承载着选民的信任，更肩负着国家命运、人民信任和子孙后代未来的重任。
为此，苏林建议第十六届国会重点推进以下四项重大任务：第一，大力推进立法创新，建设现代、统一、稳定、可行且具有发展导向的法律体系。第二，提升国会最高监督水平，向着务实、尖锐、追责到底及注重结果的方向迈进。第三，提升在国家重大事项决策中的本领与远见；确保决策精准及时，立足国家长远利益。第四，继续朝着现代化、专业化、贴近民众、贴合实际及加快政策反应速度的方向，创新国会组织和运作方式。
苏林指出，在一个不断变化的世界中，国会的运行不能再固守既有的立法节奏与审议模式，而必须具备更强的制度适应性与政策应变能力。需继续研究合理地增加会议次数，实现国会及国会各下属机构形式的多样化与灵活性，特别是大力应用数字技术、在线形式及数字生态系统，以便提高政策审批工作中的及时性、主动性与有效性。
苏林要求，必须继续提高每一位国会代表，特别是专职代表的履职质量和效率；进一步巩固并发挥国会代表团的作用，使其真正成为国会与选民和人民之间的坚实桥梁。
苏林补充说，国会必须与人民建立更加紧密的联系；扩大接收和倾听选民、人民、企业界、知识分子及科学家意见的渠道；加强国会所有活动公开透明化；建设数字化、现代化、智能化国会，但首先必须是一个亲民、懂民、为民、为人民的利益而行动的国会。当民心得到倾听，当民意得到忠实反映，当决策源于生活实际，国会必将更加强大，国家必将更加稳固，社会信心也必将更加坚定。（完）
越南国会将审议突破性政策 力争实现两位数增长目标
越南第十六届国会第一次会议预计将审议并决定多项具有突破性的财政与货币政策，以推动经济实现两位数增长，同时确保宏观经济稳定和经济重大平衡。