第十六届国会第一次会议：为了人民的利益而行动

越通社河内——越南第十六届国会第一次会议4月6日在河内国会大厦隆重开幕。越共中央总书记苏林出席并发表重要讲话。国会主席陈青敏致会议开幕辞。



继承和发扬历届国会的成就



陈青敏表示，经过近40年的革新事业，越南在经济社会发展方面取得了诸多重要成就，经济规模预计达到5140亿美元，居世界第32位，近5年平均增长率为6.2%，其中2025年增速达8.02%，人均收入达5026美元。多维贫困户比例降至1.3%，深度融入全球经济，在国际舞台上的地位与威望不断提高，国防、安全得到维护，人民生活日益改善。反腐败、反浪费、反消极工作继续得到推进。多项战略主张和决策得到同步、有力部署，创造了新的动力和发展空间。行政区划调整、政治体系组织机构精简以及按照精简、效能、效力、效率方向部署两级地方政府模式，为国家机构的组织和运作带来了重要转变。



为了成功落实党的十四大决议，中央政治局、中央书记处发布了多项关于发展经济社会、建设和完善社会主义法治国家的战略决议，革新政治体系的组织和活动方式，推动科技、创新、国家数字化转型，为今后国家快速可持续发展奠定基础。



在此背景下，第十六届国会和各位国会代表需要继承和发扬历届国会的成就，强化责任意识、提高政治本领、坚定立场，本着建设性精神进行深刻客观的辩论。同时，具备立法技能、长远眼光和分析能力、接触新问题的能力，满足科学技术蓬勃发展的要求，确保法律效力不仅“文本良好”而且“生活中良好”。



为了人民的利益而行动



苏林强调，国会是汇聚人民意志、愿望和当家作主权利的最高机构，是决定国家重大问题的权力机关，是将党的主张转化为法律、政策并付诸实践的重要平台。每一位国会代表都应深刻认识到，自己不仅代表本选区的选民，承载着选民的信任，更肩负着国家命运、人民信任和子孙后代未来的重任。



为此，苏林建议第十六届国会重点推进以下四项重大任务：第一，大力推进立法创新，建设现代、统一、稳定、可行且具有发展导向的法律体系。第二，提升国会最高监督水平，向着务实、尖锐、追责到底及注重结果的方向迈进。第三，提升在国家重大事项决策中的本领与远见；确保决策精准及时，立足国家长远利益。第四，继续朝着现代化、专业化、贴近民众、贴合实际及加快政策反应速度的方向，创新国会组织和运作方式。



苏林指出，在一个不断变化的世界中，国会的运行不能再固守既有的立法节奏与审议模式，而必须具备更强的制度适应性与政策应变能力。需继续研究合理地增加会议次数，实现国会及国会各下属机构形式的多样化与灵活性，特别是大力应用数字技术、在线形式及数字生态系统，以便提高政策审批工作中的及时性、主动性与有效性。



苏林要求，必须继续提高每一位国会代表，特别是专职代表的履职质量和效率；进一步巩固并发挥国会代表团的作用，使其真正成为国会与选民和人民之间的坚实桥梁。



苏林补充说，国会必须与人民建立更加紧密的联系；扩大接收和倾听选民、人民、企业界、知识分子及科学家意见的渠道；加强国会所有活动公开透明化；建设数字化、现代化、智能化国会，但首先必须是一个亲民、懂民、为民、为人民的利益而行动的国会。当民心得到倾听，当民意得到忠实反映，当决策源于生活实际，国会必将更加强大，国家必将更加稳固，社会信心也必将更加坚定。（完）

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