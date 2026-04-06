老中柬领导致电祝贺越南新任国会主席陈青敏

越通社河内——在4月6日举行的第十六届国会第一次会议上，越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏继续获得国会信任，当选越南第十六届国会主席。值此机会，老挝、中国和柬埔寨议会领导发来贺电贺函，表示热烈祝贺。



老挝国会主席赛宋蓬·丰威汉（Saysomphone Phomvihane）对陈青敏同志当选越南国会主席表示高兴，并肯定，这充分体现了越南党、国家和人民对陈青敏同志的信任和高度评价。



赛宋蓬·丰威汉相信，凭借能力和丰富经验，陈青敏将领导越南国会有效履行立法机构的职能、任务和权限，从而为建设日益强盛的越南国家发展事业作出重要贡献，提高越南在地区和国际舞台上的地位与威望。

越南新任国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

赛宋蓬·丰威汉希望继续与陈青敏和越南国会密切合作，以巩固和发扬老越两党、两国政府和人民之间的伟大友谊、特殊团结、全面合作和战略对接关系，同时强调，期待两国国会关系日益深入发展，开花结果。



中国全国人民代表大会常务委员会委员长赵乐际对陈青敏当选国会主席表示祝贺，并强调，中国和越南是山水相连的社会主义友好邻邦。近年来越中双边关系持续深入发展，特别是中国全国人大与越南国会之间的合作与交流日益密切。



赵乐际表示，愿同陈青敏一道，落实两党两国最高领导人的战略共识，加强两国立法机构之间的合作，为各自国家的社会主义法治建设、推动构建具有战略意义的中越命运共同体作出贡献。



柬埔寨王国国会主席坤索达莉祝贺陈青敏继续当选第十六届国会主席，并相信，在陈青敏的坚强领导下，越南国会将取得新的成就，为越南实现到2045年成为高收入国家的目标奠定坚实基础。



坤索达莉同时希望，继续与陈青敏密切合作，进一步培育两国之间睦邻友好、传统友谊、全面合作、长期稳定的关系，推动以人民为中心、致力于两国和两国人民共同利益的合作。（完）