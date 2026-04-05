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范明政总理会见中国驻越南大使何炜

4月5日下午，政府总理范明政在河内会见了中国驻越南大使何炜。

范明政总理会见中国驻越南大使何炜亲切交流。图自越通社
范明政总理会见中国驻越南大使何炜亲切交流。图自越通社

4月5日下午，政府总理范明政在河内会见了中国驻越南大使何炜。

会见中，范明政总理转达了越共中央总书记苏林、国家主席梁强、国会主席陈青敏、中央书记处书记陈锦秀及总理本人对中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李强及中国其他主要领导同志的亲切问候和良好祝愿；热烈祝贺中国近期成功举行2026年全国两会，并顺利完成“十四五”规划。

在友好、诚挚与开放的气氛中，范明政总理与何炜大使共同回顾了近期越中关系取得的积极进展。双方一致认为，两国政治互信不断增强，高层交往频繁，经贸、投资、旅游合作强劲增长，特别是“2025越中人文交流年”框架下的地方合作与民间往来十分活跃。

范明政强调了越南党、国家和政府始终将对华友好合作关系视为头等优先的一贯方针。范明政总理表示，希望两国继续加强团结，巩固互信，深化全面合作，相互支持，共同发展。

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双方会见现场。图自越通社

何炜大使转达了中共中央总书记、国家主席习近平，国务院总理李强，全国人大常委会委员长赵乐际，全国政协主席王沪宁对苏林总书记及越南其他主要领导同志的亲切问候。何炜大使热烈祝贺越南在越南共产党领导下以及政府和政府总理的有力、高效治理调控下，过去五年所取得的重要发展成就。何炜大使感谢并高度评价范明政总理为两国关系的发展所付出的心血和作出的重要贡献。

关于未来合作，范明政总理建议双方努力推动双边贸易向平衡、健康、可持续方向发展；中方最大限度向越南农水产品和畜产品敞开市场大门；在战略基础设施互联互通方面取得突破，将铁路合作作为优先方向，以连接两国与东南亚、中亚及欧洲地区。同时，进一步推动能源、金融、银行领域合作，加强文化与旅游交流，为双方游客出入境创造便利。

何炜完全赞同并高度评价范明政的指导意见。他强调，中国党和政府高度重视并将对越关系置于在周边外交政策中的优先方向；愿同越方保持频繁的高层战略沟通，不断深化各领域务实合作，推动越中全面战略合作伙伴关系以及具有战略意义的越中命运共同体迈上新台阶。（完）

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