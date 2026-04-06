时政

越南政府总理范明政会见英国驻越南大使伊恩·弗鲁

会见中，范明政对近期双边关系的积极进展表示高兴，这体现在2025年双边贸易额创历史新高，双方在安全国防、应对气候变化、教育培训、分享在越南建设国际金融中心经验等领域开展了有效合作。

越南政府总理范明政会见英国驻越南大使伊恩·弗鲁。图自越通社
越南政府总理范明政会见英国驻越南大使伊恩·弗鲁。图自越通社

越通社河内——4月6日下午，越南政府总理范明政在河内会见了英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）。

会见中，范明政对近期双边关系的积极进展表示高兴，这体现在2025年双边贸易额创历史新高，双方在安全国防、应对气候变化、教育培训、分享在越南建设国际金融中心经验等领域开展了有效合作。

范明政强调，越南重视与英国加强关系，并认为两国的合作潜力仍然巨大。他建议双方加强全面合作，特别是在贸易投资、金融、教育培训、科技、国防安全、能源转型与应对气候变化、文化、旅游和民间交流等领域，希望英方为越南公民提供签证便利，首先是对外交护照持有者实行免签。

vnanet-potal-thu-tuong-tiep-dai-su-vuong-quoc-anh-8684407.jpg
双方代表合影。图自越通社

伊恩·弗鲁在会上高度评价越南在充满挑战的世界中取得的经济社会发展及对外交往成就，同时强调英国愿为越南今后实现可持续发展目标作出贡献，特别是在绿色转型、数字化转型和能源转型领域。英国将积极与越南各部委协调，有效落实两国全面战略伙伴关系框架的各项内涵及苏林总书记访英的成果。

英国支持越南发展国际金融中心，扩大两国高校之间的培训合作，促进英语成为越南各所学校的第二外语，从而为加强两国文化交流和民间往来作出贡献，并为旅英越南人更好融入当地主流社会、发挥桥梁作用、促进两国合作创造条件。

关于多边合作，双方一致同意加强对话、尊重国际法以维护地区和世界和平稳定的重要性，其中包括确保东海这一对国际贸易至关重要的海域的航行和飞越自由与安全。（完）

越通社
#越南 #政府总理 #范明政 #英国驻越南大使 #伊恩·弗鲁 越南
关注 VietnamPlus

融入国际

相关新闻

充分挖掘长安名胜群考古遗产潜力 致力发展文化旅游

充分挖掘长安名胜群考古遗产潜力 致力发展文化旅游

自长安名胜群被联合国教科文组织列入世界文化与自然遗产名录以来，宁平省严格落实世界遗产中心相关建议，持续推进多项科研项目，不断丰富遗产内涵与价值。其中，聚焦东南亚地区的国际考古项目Sundasia，在长安名胜群通平一号洞穴取得重要突破，发现距今逾1.2万年的史前人类骨骼遗存，并获取了关于年代、地层、古动植物群及史前葬式等一系列关键资料。

更多

越南第十六届国会主席陈青敏宣誓就职。图自越通社

越南第十六届国会主席陈青敏简历

4月6日上午，越南第十六届国会第一次会议选举越共中央政治局委员、第十五届国会主席陈青敏同志为越南社会主义共和国第十六届国会主席。越通社谨向读者介绍国会主席陈青敏的简历：

国会主席陈青敏。图自越通社

国会主席陈青敏：为新任期注入新气象、新信心

在为第十六届国会第一次会议举行前夕，4月5日上午，越共中央政治局委员、国会党组书记、国会主席陈青敏在国会大厦主持召开国会党委常务委员会与各省、直辖市国会代表团党组领导会议。

越南国会主席陈青敏与河内总教区总主教武文添 图自越通社

国会主席陈青敏走访河内总教区 祝贺2026年复活节

在2026年复活节来临之际，越南国会主席陈青敏于4月5日上午走访河内总教区，向天主教界致以节日祝贺。他强调，越南党和国家一贯尊重并保障公民的信仰自由和宗教自由权利，高度评价广大天主教同胞为国家发展以及推动越南与梵蒂冈关系所作出的积极贡献。