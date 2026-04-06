越南政府总理范明政会见英国驻越南大使伊恩·弗鲁

越通社河内——4月6日下午，越南政府总理范明政在河内会见了英国驻越南大使伊恩·弗鲁（Iain Frew）。



会见中，范明政对近期双边关系的积极进展表示高兴，这体现在2025年双边贸易额创历史新高，双方在安全国防、应对气候变化、教育培训、分享在越南建设国际金融中心经验等领域开展了有效合作。



范明政强调，越南重视与英国加强关系，并认为两国的合作潜力仍然巨大。他建议双方加强全面合作，特别是在贸易投资、金融、教育培训、科技、国防安全、能源转型与应对气候变化、文化、旅游和民间交流等领域，希望英方为越南公民提供签证便利，首先是对外交护照持有者实行免签。



双方代表合影。图自越通社

伊恩·弗鲁在会上高度评价越南在充满挑战的世界中取得的经济社会发展及对外交往成就，同时强调英国愿为越南今后实现可持续发展目标作出贡献，特别是在绿色转型、数字化转型和能源转型领域。英国将积极与越南各部委协调，有效落实两国全面战略伙伴关系框架的各项内涵及苏林总书记访英的成果。



英国支持越南发展国际金融中心，扩大两国高校之间的培训合作，促进英语成为越南各所学校的第二外语，从而为加强两国文化交流和民间往来作出贡献，并为旅英越南人更好融入当地主流社会、发挥桥梁作用、促进两国合作创造条件。



关于多边合作，双方一致同意加强对话、尊重国际法以维护地区和世界和平稳定的重要性，其中包括确保东海这一对国际贸易至关重要的海域的航行和飞越自由与安全。（完）