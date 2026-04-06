越共中央总书记苏林在越南第十六届国会第一次会议上发表讲话（全文 ）

越通社河内日——越南第十六届国会第一次会议于4月6日在河内国会大厦隆重开幕。



越通社谨向读者介绍讲话内容（全文）



尊敬的各位党、国家、国会、政府、越南祖国阵线的领导同志和原领导同志：



尊敬的第十六届国会各位代表：



尊敬的各位贵宾、外交使团及国际友人：



尊敬的全国选民、同胞以及海外越南人侨胞们：



今天，越南社会主义共和国第十六届国会正式开幕。本次会议意义重大，标志着作为人民最高代表机关和国家最高权力机构的新一届国会任期正式开启。



本次会议是依照宪法健全国家组织机构的重要会议，同时也是集中推进越共十四大决议制度化、法治化的重要契机，为越南迈入新的发展时期奠定坚实的法律基础、制度框架与政策动力——朝着快速、可持续、富有民族特色、以科技创新与全民族奋发向上精神为驱动的发展目标迈进。



受越共中央委员会委托，我对第十六届国会代表及2026—2031年任期各级人民议会代表选举取得圆满成功表示热烈祝贺，并向获得全国选民信任的各位代表致以衷心祝贺。这既是崇高的荣誉，也是对党、对人民、对国家未来所肩负的重大责任。



在此，我们谨对第十五届国会及2020—2025年任期各级人民议会所作的重要贡献给予高度评价。在过去一届任期中，国会和各级人民议会不断创新组织和运行方式，提高立法与监督质量，审议决定了一系列国家发展的重大问题，在破除体制瓶颈、推动经济社会恢复与发展、巩固国防安全以及提升国家国际地位等方面发挥了重要作用。这些成果，连同越南国会80年来的光荣传统，为第十六届国会的继往开来与创新发展奠定了坚实基础。



尊敬的国会代表、全国同胞和选民：



当前世界正经历深刻而复杂的变化。大国战略竞争日趋激烈，国际秩序和国际法面临挑战，全球供应链、资本流动、技术体系和市场格局正在重构，传统与非传统安全挑战相互交织，对各国发展环境和空间产生了越来越直接的影响。特别是人工智能、大数据等数字技术的突破性发展，正在根本性地改变生产方式、增长模式、国家治理方式乃至社会生活。在此背景下，唯有主动制定战略、及时推进体制改革、释放创新潜力、广泛动员社会资源、牢牢把握新机遇的国家，才能实现跨越式发展。



我们国家拥有四千年的文明历史，在党的领导下走过了96年的光辉历程，经过近40年的革新，在党的领导下，我国取得了具有时代意义的重大成就。同时，我们也必须清醒地认识到，新发展阶段对体制机制、增长模式、国家治理能力、政策反应速度、执行纪律以及人民生活水平提出了更高、更快、更严格的要求。



越共十四大已明确了到2030年的发展目标和到2045年的远景，强调要创新发展思维，畅通各类资源，最大限度发挥全民族大团结的力量。在这一进程中，国会必须以更大力度、更实举措、更高效率推进改革创新，全面履行宪法赋予的职责。



我想强调的是，国会是汇聚人民意志、愿望和当家作主权利的最高机构，是决定国家重大问题的权力机关，是将党的主张转化为法律、政策并付诸实践的重要平台。每一位国会代表都应深刻认识到，自己不仅代表本选区的选民，承载着选民的信任，更肩负着国家命运、人民信任和子孙后代未来的重任。



为此，我建议第十六届国会重点推进以下四项重大任务：



第一，大力推进立法创新，建设现代、统一、稳定、可行且具有发展导向的法律体系。



国会必须进一步提高将党的决议制度化、具体化为政策和法律的能力，为实现2026—2031年及更长时期的经济社会发展目标提供坚实的法律保障。法律体系应真正成为发展的制度基础，成为保障人权和公民权利的工具，成为推动创新、解放生产力、开辟新发展空间的动力。



尽管近年来法律体系不断完善，但仍存在交叉重叠、相互矛盾、衔接不畅等问题。部分规定不够明确、不够稳定，未能及时跟上实践发展，增加了合规成本，延误发展机遇，也给人民、企业及执行机关带来困难。因此，国会需要全面审查法律体系结构，完善国家法律体系架构，坚决克服“法律束缚”、交叉重叠及将责任下移等现象，确保法律出台后真正落地，做到群众易懂、企业易行、国家机关易于执行。



特别是要从根本上转变立法思维，向发展导向转型。法律不仅要管理已有事物，更要为新事物开辟道路；不仅要规范现实，更要引领未来；法律不仅要“开路”，还要“修路”。对于新问题、新领域、新模式和新生产力，要采取适当方式，大胆开展有控制的试点，为创新和提升国家竞争力创造条件。



立法过程必须更加科学、民主、透明，充分听取专家、科学家、国际经验、企业和人民的意见。每一部法律都必须从国家和民族的利益出发，坚决防止利益集团和局部利益，杜绝一切扭曲政策的不良影响。要从“为立法而立法”转向“以发展为目的立法”，从“纸面上的好法律”转向“现实中的好法律”。法律实施的效果以及人民和企业的满意度，应成为衡量立法质量的最高标准。



第二，提升国会最高监督水平，向着务实、尖锐、追责到底及注重结果的方向迈进。



监督是国会的一项极其重要的职权。然而，监督不能仅停留在发现局限或指出缺点上，而必须真正成为提高国家治理效能的工具；必须有助于拨乱反正、精益求精、疏通瓶颈、预警风险并推动行动。换言之，监督不仅是为了“检查已做之事”，还要有助于“明确应做之事”，及早识别可能产生的不足，并对最终问题追根究底：即问题是否已得到彻底解决。



我建议本届国会集中监督重大问题、关键领域和发展中的“瓶颈中的瓶颈”；关注选民和人民关心的热点问题；特别是党的重大主张的落实情况、法律执行组织工作、国家资源使用、公产管理、厉行节约、反对浪费以及国家机关的问责制等问题。每一项监督内容必须挂钩具体责任、具体期限、具体产品和具体结果；监督必须基于数据、证据和定量指标，并在设定的目标与取得的结果之间进行清晰的对比。



与此同时，必须大力发挥国会下属机构、国会代表团及每一位国会代表在监督活动中的作用；同时加强国会监督与党的检查监督、审计监察及国家其他监督机制之间的协调配合，形成综合力量，推动国家机器正确行动、快速行动、高效行动。



第三，提升在国家重大事项决策中的本领与远见；确保决策精准及时，立足国家长远利益。



迈入具有历史转折意义的发展时期，国家要求国会不仅要做出正确的决定，更要做出精准及时的决定；因为一项政策的迟缓可能会错失战略机遇。有关经济社会、国家预算、公共投资、国家目标计划及国家重大项目等问题，都是关乎国家根本及长远利益的重大决策，必须进行全面、科学、审慎的审议，但绝不能让迟缓成为发展的瓶颈。



在资源仍然有限的条件下，国会更需提高政策分析能力、战略预测能力及影响评估能力；必须选准重大事项、关键突破口、重点工程及核心领域以集中资源，绝不搞平铺直叙、零星分散或平均主义。投资不仅是为了眼前的增长，更要为国家未来数十载创造新增长动力、新竞争力和新发展空间。 国会的每一项决策都必须置于国家发展战略总体布局之中，置于瞬息万变国际局势之中，并满足保障独立、自主、安全及可持续发展的要求。国会为当下做决定，但须对未来负责。这不仅是政治定力、战略远见和立法智慧的体现，更是一个国家最高权力机关的深度所在。



第四，继续朝着现代化、专业化、贴近民众、贴合实际及加快政策反应速度的方向，创新国会组织和运作方式。





在一个不断变化的世界中，国会的运行不能再固守既有的立法节奏与审议模式，而必须具备更强的制度适应性与政策应变能力。



立法决策应更加及时、高效，在加快审议与通过程序的同时，依然确保决策的严谨性、合宪性与正确性。需继续研究合理地增加会议次数，实现国会及国会各下属机构形式的多样化与灵活性，特别是大力应用数字技术、在线形式及数字生态系统，以便提高政策审批工作中的及时性、主动性与有效性。



必须继续提高每一位国会代表，特别是专职代表的履职质量和效率；进一步巩固并发挥国会代表团的作用，使其真正成为国会与选民和人民之间的坚实桥梁；确保每一位代表既有政治定力，又有专业水平，既有质疑争辩能力，又能将人民的愿望忠实地传递到会上。



国会必须与人民建立更加紧密的联系；扩大接收和倾听选民、人民、企业界、知识分子及科学家意见的渠道；加强国会所有活动公开透明化；建设数字化、现代化、智能化国会，但首先必须是一个亲民、懂民、为民、为人民的利益而行动的国会。当民心得到倾听，当民意得到忠实反映，当决策源于生活实际，国会必将更加强大，国家必将更加稳固，社会信心也必将更加坚定。



尊敬的国会、全国选民和同胞们：



第十六届国会任期已担负起极其重大的使命开启。我深信并期待每一位国会代表将不断磨练政治定力，提高水平、能力和责任感；真正做到亲民、近民、懂民、听民，忠实反映人民的意志和愿望；始终把国家和民族利益放在每一项决策中首位。这是新时期人民代表的核心品质。



面对民族具有历史意义的新机遇，我们完全有理由深信：凭借越南国会80年的辉煌传统；在党的英明智慧领导下；在人民的同心支持下；在政府及整个政治体系的紧密配合下；凭借全体国会代表民主、创新、热忱和负责的精神，第十六届国会定将圆满完成党、国家和人民交付的重任；与全党、全军和全国人民一道，共同实现建设一个和平、独立、民主、富强、繁荣、文明、幸福并在社会主义道路上稳步前进的越南之渴望。



最后，再次祝愿各位党和国家现任及前任领导同志、越南祖国阵线领导同志、各位国会代表、各位贵宾以及全国同胞、同志们身体健康、家庭幸福、事业顺利！。



预祝第十六届国会第一次会议取得圆满成功。



谢谢大家！（完）

越通社