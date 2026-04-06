文化

越南提出2045年文化产业对GDP贡献约9%目标

越南政府副总理阮志勇4月4日签发第611/QĐ-TTg号决定，批准《到2030年文化产业数字化转型及2045年愿景》提案。

越南芭蕾舞剧《楮皮纸》。图自越通社
越南芭蕾舞剧《楮皮纸》。图自越通社

越通社河内——越南政府副总理阮志勇4月4日签发第611/QĐ-TTg号决定，批准《到2030年文化产业数字化转型及2045年愿景》提案。

该提案提出全面实现国家数字文化生态系统现代化的目标，以保护和弘扬先进、富有民族特色、充满创造力并主动融入国际的越南文化；同时使数字文化成为可持续发展的新资源，推动文化产业发展，扩大数字化应用，有效分享文化资源以服务人民、企业和社会。

根据提案，到2030年，越南力争实现100%的文化领域拥有共享数字平台；100%已数字化的文化遗产按照国家标准框架进行数据标准化；80%的公共数字文化遗产拥有数字标识码，以确立所有权并控制开发利用。同时，少数民族地区至少80%的非物质文化遗产被数字化并存储在专业数据库中。

在管理方面，全部文化管理机构实现专业数据库的互联互通；文化领域的各管理单位和公立事业单位制定符合实际的数字化转型计划和路线图。所有国家图书馆、国家博物馆及各公立博物馆将重点完善数字图书馆、数字博物馆，发展智能模式，加强国内及国际间的数据连接与共享。

此外，至少70%的博物馆、图书馆、剧院、艺术团、体育联合会、旅游区、新闻机构及数字内容企业实现与越南文化体育体与旅游部共享基础设施的数据连接。

该提案还提出确保至少75%的偏远地区、边境地区、海岛地区以及80%的少数民族地区乡镇的民众能够参与数字环境下的文化活动。同时，100%的文化领域管理干部、公务员、职员、文艺工作者及文化艺术专业学生接受数字知识和技能培训。

到2045年，越南力争建成全面、智能、互动性强的数字文化生态系统，助力越南文化走向世界，提升国家软实力。文化产业和创意经济被定位为可持续发展的支柱，对国内生产总值（GDP）贡献率约9%，其中数字文化产品占文化产品的80%以上。

为实现上述目标，提案提出了各项基础性任务和解决方案，如完善体制机制、调动财政资源、发展人力资源、建设数字基础设施、保障网络安全与信息安全以及加强国际合作，并在8个重点文化领域部署了专项解决方案等。（完）

越通社
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越南—新纪元

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