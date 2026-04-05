走进“天顶之村”探索木与石为主的建筑

越通社乂安省——在乂安省偏远的边境地区，有一个依偎在云间山腰的村落——怀门村（Huồi Măn），当地居民和游客亲切地称其为“天顶之村”。该海拔近1700米的村落是仁梅乡的21个村之一。

经过近80年的定居与建村，如今怀门村共有21户、128人，全部为赫蒙族居民。这里不仅拥有高山壮丽的自然风光，更是一座“活的博物馆”，这里完整保留着赫蒙族在饮食、居住方式以及勤劳精神等方面最具代表性的文化特征。

要进入怀门村，我们必须穿越盘旋于半山腰的崎岖山路：一侧是陡峭的岩壁，另一侧是深不见底的峡谷。这是一段充满艰险、真正考验意志的旅程。随着海拔不断升高，空气也愈发稀薄。

怀门村距16号国道——乂安西部干线约10公里，但其中一半是悬挂在山腰的土路，坡陡弯急，不少路段隐藏在原始森林中。大多数时候，摩托车必须挂一、二档才能爬上陡坡，并在下坡或急转弯时小心控制。

从村口顺着约300米长的红土坡下行，我们踏入了怀门的土地。眼前展现出一个截然不同的文化空间：这里没有现代钢筋混凝土建筑，取而代之的是木与石为主的世界。木材——来自大山的馈赠——广泛应用于各类建筑与器具；石头则随处可见，一直延伸到家家户户的院落与厨房。

从“天顶之门”入口沿着约300米的土坡下行，即可到达怀门村中心（乂安省仁梅乡）。 图片来源：越通社

怀门的赫蒙族人拥有独特的建筑理念。由于长期生活在高山之巅，面对恶劣气候与常年强风，夏季酷热、冬季严寒，霜冻、云雾和细雨常年笼罩，他们多选择在山丘顶部或山脚建房。这里的房屋多为低矮宽敞的地面式木屋，结构坚固。

最具特色的是屋顶与墙体：多采用深色的杉木或福建柏板材。木板由人工锯制、劈分，再巧妙叠加，覆盖整个屋架，形成宛如巨大龟壳般拱起的屋顶。岁月流转，青苔与杉木或福建柏木材色泽交织，使古屋更显古朴沉静。远远望去，整个村落仿佛一片深色“龟壳群”，隐约点缀在青翠山林之间，景象既神秘又宁静。

怀门村村长老伯莱表示，这种建筑不仅具有审美价值，更体现了人类对自然环境的适应能力。沙木屋顶冬暖夏凉，能够抵御霜冻侵蚀、山风侵袭，同时在常年云雾中也不易受潮发霉。

怀门不仅风景优美，还拥有丰富的非物质文化遗产：赫蒙族妇女精致的手工刺绣服饰，节庆中悠扬的芦笙声，芦笙制作技艺、打刀工艺，以及在屋檐下用杉木制作鸽舍的方式；还有开垦梯田种植水稻的经验；在寒冷长夜中维持火塘取暖的习惯；以及用于储存农产品，并与住宅分离的独特粮仓系统。

赫蒙同胞在怀门村的粮仓采用两层结构，以木材建造并铺设杉木屋顶，独立于居住区，用于存放稻谷、木薯、红薯及玉米等农产品。 图片来源：越通社

村民老伯时介绍说，粮仓是赫蒙族农产品管理中的独特文化。粮仓建在高处，由四根木柱支撑，四周与屋顶均用杉木板拼接而成。将粮仓设置在独立区域，不仅可以防火，还能保证粮食干燥安全。

此外，村民还齐心协力引水筑坝，在山坡旁建起鱼塘。这些小型鱼塘不仅提供食物来源，也美化了村庄景观，同时有助于调节气候，缓解炎热干燥的老挝风带来的影响。

村长老伯莱分享说，如今村庄正逐步发展变化。文化设施、照明电网、太阳能路灯等基础建设不断完善，为村庄发展奠定了基础与注入动力。在现代生活节奏与文化交融中，怀门依然保留着自身独特价值。来到这里，就是走进一片宁静天地，感受山林的呼吸，体会乂安省赫蒙族同胞用心守护的文化之美。（完）