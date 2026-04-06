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越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议隆重开幕
第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。预计会期约为11天，分为两个阶段进行。
2026年04月06日星期一 08:39
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