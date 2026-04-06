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越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越共中央总书记苏林在第十六届国会第一次会议上发表讲话。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
越南国会主席陈青敏在第十六届国会第一次会议上致开幕词。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
越共中央总书记苏林与出席会议的原党和国家领导亲切握手。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
出席第十六届国会第一次会议的代表们。图自越通社
第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。图自越通社
第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
第十六届国会第一次会议召开之前举行的向国旗致敬仪式。图自越通社
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第十六届国会第一次会议隆重开幕

第十六届国会第一次会议于2026年4月6日上午在首都河内国会大厦隆重开幕。预计会期约为11天，分为两个阶段进行。

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